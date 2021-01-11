Движение по Новорижскому шоссе восстановили

На Новорижском шоссе восстановили движение по обеим полосам после аварии с участием грузовика и военных автобусов, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

«На Новой Риге грузовой автомобиль совершил наезд на стоящие автобусы, которые принадлежат министерству обороны РФ. Сейчас движение на Новорижском шоссе восстановлено по двум полосам», – цитирует сообщение правительства региона РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на Новорижском шоссе из-за аварии организовалась пробка длиной в пять километров.

В понедельник колонна с военными попала в аварию в Подмосковье. На Новорижском шоссе столкнулись четыре автобуса и грузовик. В Минобороны сообщили, что в результате ДТП погибли четыре человека, все они – военнослужащие. По последним данным, в результате аварии пострадали 28 человек, из которых четверо – погибшие. Пострадавших доставили в госпиталь Вишневского.