Рубль подешевел к доллару и евро Стоимость биткоина упала более чем на 20% 11 января 2021, 19:04

Стоимость криптовалюты биткоин падает в понедельник вечером более чем на 20% – ниже 32 тыс. долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 17.13 мск, по данным портала CoinMarketCap, стоимость биткоина опускается на 18,91%, до 31 502 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падает в цене почти на 20,86%, до 31 496 долларов, передает РИА «Новости». На долю биткоина приходится 68,5% всего глобального рынка криптовалют. Напомним, в последнее время биткоин раз за разом обновилял исторический максимум. 7 января сообщалось, что биткоин в пике достигал 40 тыс. долларов, 8 января – превысил уровень в 41 тыс. долларов. Аналитики JPMorgan считают, что его стоимость может вырасти до 146 тыс. долларов. Однако накануне стоимость биткоина падала на 11,71%.

Цена биткоина резко упала 10 января 2021, 23:51

В ходе торгов стоимость биткоина падала на 11,71%, свидетельствуют данные портала CoinDesk. Цена криптовалюты снижалась до 35544 тыс. долларов. Позднее она чуть укрепилась – до 36279 тыс. долларов (минус 9,88%), передает ТАСС. По данным CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина упала на 9,75%, до 36933 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падает на 7,5%, до 37500 долларов, передает РИА «Новости». Напомним, в последнее время биткоин раз за разом обновилял исторический максимум. 7 января сообщалось, что биткоин в пике достигал 40 тыс. долларов, 8 января – превысил уровень в 41 тыс. долларов. Аналитики JPMorgan считают, что его стоимость может вырасти до 146 тыс. долларов. В Швеции испугались газовой войны из-за «Северного потока – 2» 11 января 2021, 08:14

Победа Джо Байдена на выборах президента США может привести к эскалации газовой войны в непосредственной близости от Швеции из-за газопровода «Северный поток – 2», пишет газета Svenska Dagbladet. По мнению авторов издания, вступление Байдена в должность не приведет к переменам в отношении США к российскому проекту. «Скорее наоборот: Джо Байден, если это возможно, даже более жесткий его (газопровода) противник, чем Дональд Трамп», – говорится в статье, передает РИА «Новости». Журналисты напомнили, что еще в должности вице-президента Байден заявлял, что с трубопроводами по дну Балтийского моря Европа «станет еще более зависимой» от российского голубого топлива. Лучшей альтернативой этому он назвал поставки сжиженного природного газа из США. Авторы статьи подчеркнули, что для Швеции вопрос «Северного потока – 2» уже решен, поскольку в июне 2018 года правительство одобрило прокладку газопровода через шведскую экономическую зону. Однако на уровне ЕС, считают журналисты, этот вопрос вызывает политические споры на фоне угрозы американских санкций. При этом в политическом плане «Северный поток – 2» может рассчитывать на постоянную поддержку правительства Германии. Тем временем немецкие власти одобрили создание фонда «Защита климата и окружающей среды MV». Он должен помочь завершению строительства «Северного потока – 2». Однако в Берлине настаивают, что проекту нужна поддержка на уровне Евросоюза, где немало противников новой трубы. Наблюдатели уверены, что фонд появился для решения важной проблемы, которая возникнет только после завершения строительства газопровода. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются открытым протекционизмом для продвижения сжиженного природного газа США на рынке Европы, страны ЕС понимают это и поддерживают строительство газопровода. Казахстан приостановил транзит нефти через Россию 11 января 2021, 11:39

Казахстан приостановил транзит нефти через территорию России из-за неполадок с электроснабжением в связи с сильными морозами, сообщил советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин. «Из-за сильных морозов на севере Казахстана оказались обесточенными две области, в том числе и НПС, подающая нефть в систему «Транснефти», с 5.00 мск прокачка из Казахстана остановлена до восстановления работы ЛЭП», – передает его слова «Интерфакс». Демин уточнил, что по сдаче нефти в систему за первые дни января было 47 ограничений из-за аномально низких температур на месторождениях Сибири. «В целом отклонения незначительны и до конца месяца могут быть компенсированы», – отметил пресс-секретарь. «Поставки на НПЗ идут в целом по плану, за исключением Комсомольского НПЗ, ограничивающего прием из-за невывоза готовой продукции по ж/д. Произошедшее землетрясение в Дагестане 2 января на работе системы никак не отразилось, повреждений не выявлено», – заключил Демин. Ранее был восстановлен транзит российской нефти через Белоруссию в Европу. Шварценеггер сделал выводы из «Хрустальной ночи» США 11 января 2021, 12:42

Американский киноактер австрийского происхождения, бывший губернатор штата Калифорния республиканец Арнольд Шварценеггер сравнил нападение сторонников президента США Дональда Трампа на Капитолий с Хрустальной ночью 1938 года в Германии. «Я родился в Австрии и хорошо знаю про Хрустальную ночь. Это была ночь погрома евреев в 1938 году. Нацисты то же самое, что Proud Boys (неофашистская политическая организация, пропагандирующая политическое насилие в США – прим. ВЗГЛЯД). В среду Хрустальная ночь была прямо здесь, в США. Разбитые стекла были в Капитолии. Но толпа разбила не только стекла, но и идеи нашей демократии, принципы, на которых стоит наша страна», – заявил Шварценеггер в видеообращении в Twitter. По его словам, Трамп пытался изменить результаты выборов, честных выборов и организовать государственный переворот, убеждая людей во лжи. «Президент Трамп провалился как лидер. Он запомнится как худший президент в истории», – заявил Шварценеггер. Бывший губернатор Калифорнии предстал на видео сидящим за письменным столом, на котором лежит меч из картины «Конан-варвар», главная роль в которой принесла ему славу киноактера. «Наша демократия подобна стали, из которой сделан этот меч, – отметил Шваценеггер, подняв его двумя руками и продемонстрировав зрителям. – Чем больше она закаляется, тем прочнее становится». Актер также поддержал избранного президента США демократа Джозефа Байдена. «Избранный президент Байден, мы желаем вам успеха на посту президента. Ваш успех будет означать успех для нашей страны», – заключил Шваценеггер, передает ТАСС. My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5 — Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021 Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Хотя Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа. Хрустальная ночь, или Ночь разбитых витрин – еврейский погром по всей нацистской Германии, в части Австрии и в Судетской области 9-10 ноября 1938 года, осуществленный военизированными отрядами СА и гражданскими лицами. Полиция самоустранилась от препятствования этим событиям. В результате нападений многие улицы были покрыты осколками витрин принадлежавших евреям магазинов, зданий и синагог. После Хрустальной ночи последовало дальнейшее экономическое и политическое преследование евреев, и она рассматривается историками как часть расовой политики нацистской Германии и знаменует собой начало окончательного решения еврейского вопроса и Холокоста. Литва официально утвердила новое название Грузии 11 января 2021, 15:02

Государственная комиссия по литовскому языку (VLKK) официально переименовала Грузию в Сакартвело (Sakartvelas), сообщает пресс-службе ведомства. Соответствующее постановление 7 января принял председатель VLKK Аудрис Антанайтис. «В разделе «Официальные названия государств» исключить название Gruzija (Грузия) и заменить его на Sakartvelas (Сакартвело)», – говорится в постановлении, передает Sputnik Литва. В 2018 году комиссия по языку установила для Грузии и ее жителей альтернативные наименования – Сакартвело и сакартвелы. Несмотря на то, что официальным названием до 2021 года оставалась «Грузия», в документах допускались и «аутентичные» варианты. Тогда же Грузия утвердила новое название Литвы. Сакартвело – самоназвание Грузии. Во многих языках для обозначения страны используется латинское слово «Георгия». В России выявили первый случай «британского» штамма коронавируса 10 января 2021, 20:57

Первый случай заражения «британским штаммом» коронавируса выявлен в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «У одного человека это был коронавирус нового штамма», – сказала Попова в эфире канала «Россия 1». Она подчеркнула, что заразившийся гражданин вернулся из Великобритании. По словам Поповой, «британский» штамм COVID-19 был выявлен в России только у одного человека, однако симптомов у него не было. «При этом человек чувствовал и чувствует себя хорошо, у него не было никаких симптомов, он уже не выделяет этот вирус», – сказала она. Также она отметила, что случай заражения новым штаммом был в России еще в конце 2020 года. По ее словам, вирус не вызывает более тяжелого течения, но он, скорее всего, более заразен. «По нашим данным, тест-системы, которые действуют в РФ для ПЦР-диагностики, обнаруживают этот вирус, и вакцины, которые сегодня зарегистрированы в РФ, абсолютно точно защищают от этого вируса», – сказала Попова. Ранее в воскресенье пециалисты Национального института инфекционных болезней в Японии обнаружили новую мутацию коронавируса, его диагностировали у прилетевших в страну из Бразилии туристов. Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава МИД Эстонии оценил идею референдума о присоединении к России 11 января 2021, 04:27

Предложение ряда оппозиционных депутатов о том, чтобы вынести на обсуждение на референдуме вопрос о присоединении Эстонии к России, дискредитирует прибалтийскую республику, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Он выразил уверенность, что такое предложение «не было случайным», оно сделано, чтобы «дискредитировать Эстонскую Республику и, следовательно, правительство на международном уровне с целью достижения внутриполитического успеха», передает РИА «Новости». Рейнсалу отметил, что есть и другие предложения оппозиции, которые являются крайне чувствительными для эстонского общества: референдумы о выходе Эстонии из НАТО, восстановлении СССР, вхождении в сферу влияния России, запрете обучения на эстонском языке в Эстонии. Рейнсалу заявил о «систематической информационной операции по дискредитации государства по наиболее чувствительным вопросам с точки зрения политики безопасности». С осуждением инициативы оппозиционных депутатов также выступили глава правительства Эстонии Юри Ратас (Центристская партия), спикер парламента Хенн Пыллуаас (Консервативная народная партия (EKRE), министр финансов Мартин Хельме (председатель EKRE). Напомним, депутаты от оппозиционной Партии реформ Урмас Круузе, Антс Лаанеотс и Юри Яансон предложили внести к законопроекту по референдуму о браке поправку с таким вопросом: «Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы страна была в составе России?». Они «сделали это предложение, чтобы обратить внимание на абсурдность референдума о браке». В декабре 2020 года парламент Эстонии поддержал в первом чтении законопроект о проведении референдума на тему того, является ли брак союзом исключительно мужчины и женщины. Разведке США и Пентагону дали полгода на раскрытие информации об НЛО 11 января 2021, 02:30

Аппарат директора Национальной разведки США и Пентагон в течение шести месяцев должны предоставить Конгрессу страны информацию об НЛО, которая у них есть, сообщают СМИ. В декабре глава американского государства Дональд Трамп подписал закон о поддержке экономики в связи с коронавирусом на 2,3 трлн долларов. С этого момента разведке и Пентагону дается 180 дней на раскрытие информации об НЛО – такое требование включили в раздел, касающийся разведки, закона о масштабных расходах, передает CNN. В отчете должен быть подробный анализ имеющейся информации об НЛО, описание межведомственного взаимодействия по сбору данных и анализу «неопознанных явлений в воздухе». В отчете также требуется указать потенциальные угрозы нацбезопасности США со стороны НЛО и оценить, могут ли за этой деятельностью стоять какие-либо противники Вашингтона. Представленный отчет должен быть несекретным, но может содержать секретное приложение. В августе Пентагон подтвердил решение о создании рабочей группы по изучению неопознанных летающих объектов. Миссия группы «заключается в обнаружении, анализе и составлении каталогов НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США». В мае ВМС США рассекретили документы о встречах пилотов с НЛО. Дуров призвал пользователей переходить с iOS на Android 11 января 2021, 12:21

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров призвал пользователей переходить с операционной системы iOS на Android для сохранения доступа к информации. «Дуополия Apple и Google представляет гораздо большую проблему для свобод, чем Twitter. Apple является наиболее опасной, так как корпорация может полностью ограничить доступ к приложениям, которые вы используете. Вот почему я призываю пользователей перейти с iOS на Android – это самое меньшее, что они могут сделать для сохранения доступа к свободному потоку информации», – написал Дуров в Telegram в ответ на комментарий пользователя об удалении сервиса микроблогов Parler из App Store. 9 января Apple временно удалила из своего магазина мобильных приложений сервис Parler, который был запущен в 2018 году в качестве альтернативы другим социальным сетям и приобрел популярность у сторонников Дональда Трампа на фоне ужесточения в популярных соцсетях требований к содержанию публикаций в преддверии выборов в США. На данный момент в социальной сети насчитывается более 10 млн пользователей. Кроме того, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа. Минобороны подтвердило гибель военных в ДТП с грузовиком 11 января 2021, 16:38

В результате аварии с автобусами в Подмосковье погибли четверо военнослужащих, сообщило Министерство обороны России. «В результате столкновения четверо военнослужащих погибли. Ряд военнослужащих, получивших травмы, доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – цитирует сообщение министерства РИА «Новости». Командование ЗВО и правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии. По предварительным данным министерства, врезавшийся в колонну военных автобусов водитель грузовика не справился с управлением. Напомним, в понедельник колонна с военными попала в аварию в Подмосковье. По данным СМИ, столкнулись четыре автобуса и грузовик. Изначально сообщалось о восьми пострадавших, позже появились сведения о 20 раненых и четырех погибших. Соловьев предупредил об угрозе от Twitter и Facebook выборам в России 11 января 2021, 11:04

«Западные соцсети быстро превратились в жалкую пародию на тех, против кого боролись. Нам же нужно задать вопрос тем умникам, которые занимаются соцсетями в России. Где наш независимый софт?» – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал блокирование хештега #1984 сервисом микроблогов Twitter из-за сравнения США с антиутопией британского писателя Джорджа Оруэлла. «Удивительно наблюдать растерянность и страх среди людей, претендующих на борьбу за полную свободу. Они ведь для этого создавали социальные сети, а не только ради извлечения прибыли. И насколько же быстро они превратились в жалкую пародию на тех, против кого боролись», – считает телеведущий Владимир Соловьев. Как известно, добавил собеседник, «самые страшные сатрапы получаются из вчерашних либералов. Поэтому, когда смотришь на то, что сейчас вытворяют соцсети, с удивлением понимаешь, что последней по-настоящему свободной площадкой оказывается предоставляемое государством телевидение». «Здесь хотя бы действуют законы, а не произвол владельцев», – подчеркнул журналист. «Нам говорили, что социальные сети создаются для нашей свободы, но это оказалось враньем. Потому России нужно смотреть на происходящее и делать выводы», – убежден Соловьев. Телеведущий привел в пример Китай: «Он в этом плане гораздо более защищен». «Нам же нужно задать вопрос умникам, которые на протяжении многих лет делают вид, что занимаются аналогичными вещами. Где в итоге наш независимый софт? Где свои платформы? Или во время выборов в Госдуму в этом году в России произойдет то же самое, что было с Дональдом Трампом и его сторонниками – Twitter, Facebook и другие соцсети перейдут в атаку на тех, кто не поддерживает американское видение России?» – задается вопросом Соловьев. Ранее сервис микроблогов Twitter заблокировал хештег #1984 из-за сравнения США с антиутопией британского писателя Джорджа Оруэлла. 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Также мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, Apple удалила Parler из магазина мобильных приложений AppStore. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа. Турция назвала условие приобретения второго комплекта С-400 у России 11 января 2021, 15:24 Текст: Елизавета Булкина

Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий, заявил глава секретариата оборонпрома республики Исмаил Демир, слова которого передает телеканал CNN Turk. «Пока не приняты дополнительные санкционные меры (со стороны США), мы риска не видим. Если бы мы захотели, то второй комплект С-400 пришел бы уже сегодня, но нам важны совместное производство и передача технологий», – цитирует Демира РИА «Новости». Демир ранее заявил, что российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 готовы к вводу в эксплуатацию. Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО. Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина» 11 января 2021, 06:55

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что у Москвы есть компромат на главу американского государства Дональда Трампа. «Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа – личное, политическое, финансовое», – сказала она, добавив, что «другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой (hand maiden) Путина, нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS. По ее мнению, Трамп «виновен в подстрекательстве к мятежу» и «должен заплатить за это». Пелоси рассказала, что хотела обсудить данный вопрос с вице-президентом Майклом Пенсом. Однако когда она и лидер демократов в Сенате Чак Шумер позвонили Пенсу, их «продержали на линии 20 минут», а вице-президент «так и не подошел к телефону». Пелоси заявила, что в тот момент была дома и успела «запустить посудомоечную машину, отнести одежду в стирку», передает ТАСС. Пелоси также заявила, что Трамп «может помиловать себя за федеральные преступления, он не может помиловать себя за преступления по законодательству штатов», поэтому «против него идет расследование в штате Нью-Йорк». В понедельник Палата представителей США призовет Пенса воспользоваться 25-й поправкой к конституции США и отстранить главу американского государства Дональда Трампа от власти. Телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке, но Bloomberg опровергло эту информацию. Эксперт назвал главный вопрос противостояния политических сил в США 11 января 2021, 11:52

«Трамп может принять импульсивное решение и уйти из большой политики, хлопнув дверью. И все же у него остаются возможности взять реванш и стать главным критиком администрации нового президента», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя ожидаемое в понедельник первое появление действующего президента США Дональда Трампа на публике после штурма Капитолия 6 января. «После событий 6 января борьба перемещается из силового поля в правовое, и все дальнейшие действия противников Трампа будут предопределяться желанием провести процедуру импичмента президента до окончания его срока. В условиях, когда обе палаты Конгресса находятся под контролем демократов, такие намерения приобретают особенный вес», – сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его мнению, импичмент может стать не просто поражением Трампа, а его полным уничтожением как политика. «Демократы стремятся лишить его перспектив не только на переизбрание в 2024 году, но и на серьезное влияние внутри Республиканской партии. Однако вряд ли им удастся это сделать за оставшиеся 10 дней президентства Трампа. Наверняка он попытается апеллировать к своим сторонникам в Конгрессе. Они, в свою очередь, смогут если не заблокировать, то хотя бы затянуть этот процесс и снять его с повестки дня», – считает собеседник. При этом Кортунов уверен, что новых попыток захвата административных зданий сторонниками Трампа, а также призывов к насилию от уходящего президента ждать не стоит. «Трамп и раньше высказывался против таких действий, призывая демонстрантов разъехаться по домам. В случае очередного применения силы он будет рассматриваться как мятежник, и тогда уголовное преследование станет неизбежным. Но это вовсе не значит, что его наиболее радикальные сторонники не выйдут на акции гражданского неповиновения самостоятельно, ведь обстановка накалена до предела», – предположил он. Однако политолог считает, что главным вопросом сегодняшнего противостояния является то, останется ли Трамп в американской политике после 20 января или окончательно уйдет из нее. «Он может, хлопнув дверью, уйти из большой политики и отказаться от какой-либо роли в Республиканской партии, в которой уже наметился раскол по отношению к Трампу. С другой стороны, у Трампа все еще остается возможность стать главным оппонентом администрации Байдена, и если не баллотироваться в президенты в 2024 году, то просто стать главным лидером республиканцев. Более того, уходя, Трамп может принять некоторые юридические меры по своей защите, например, законным образом оградить себя от возможных последующих преследований», – заключил Кортунов. Ранее представитель американской администрации анонсировал первое появление действующего президента США Дональда Трампа на публике после штурма Капитолия 6 января. Ожидается, что Трамп возобновит свои обязанности, в том числе дипломатические контакты и визиты. Президент намерен отправиться на границу с Мексикой, передает телеканал CBS. Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Несмотря на то, что Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа. Помпео обвинил Обаму в глупости и риске жизнями американцев 11 января 2021, 05:49 Текст: Антон Антонов

Барак Обама рисковал жизнями американцев, когда, возглавляя США, соблюдал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил глава Госдепа Майкл Помпео. Помпео заявил в Twitter, что в договоре участвовали «две стороны» и что Россия якобы «обманывала и наращивала» вооружения. По словам Помпео, если лишь одна из сторон соблюдает договор, «это называется глупостью». Он считает, что Обама «в одностороннем порядке разоружился по ДРСМД», но администрация Дональда Трампа «сказала «достаточно» и вышла из одностороннего договора, который сделал Америку беззащитной». В феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. 4 марта президент России Владимир Путин также подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД.