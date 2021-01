Рубль вырос к доллару и евро «Цифровому золоту» биткоину предсказали гигантский рост стоимости 6 января 2021, 11:12

Фото: Sonja Jordan/imagebroker/

Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Самая популярная криптовалюта – биткоин – стала конкурентом золота, а его стоимость может вырасти до 146 тыс. долларов, считают аналитики JPMorgan (JPM). Эксперты Уолл-Стрит заявляют, что «конкуренция биткоина с золотом уже началась в нашем сознании». Так, инвестиции в золото уже сократились на 7 млрд долларов, а приток в Grayscale Bitcoin Trust – инвестиционный инструмент, предназначенный для торговли акциями биткоинов – составил 3 млрд долларов, передает Reuters. «Учитывая, насколько велики финансовые вложения в золото, вытеснение золота в качестве альтернативной валюты означает большой потенциал роста биткоина в долгосрочной перспективе», - заявили в финансовом холдинг JPMorgan. Там добавили, что биткоин, вероятно, затмит золото, поскольку со временем миллениалы станут более активным на инвестиционном рынке и предпочтут «цифровое золото» традиционным слиткам. По словам экспертов, при рыночной капитализации в 575 млрд долларов биткоину потребуется почти пятикратный скачок до 146 тыс. долларов, чтобы соответствовать стоимости частного золотого богатства, хранящегося в золотых слитках, монетах или биржевых фондах. Стратеги JPM отмечают, что потенциал роста зависит от волатильности биткоина, сходящейся с волатильностью золота в долгосрочной перспективе. В среду утром стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, превысив отметку в 35 тыс. долларов. Инвесторы рассматривают биткоин как средство защиты от инфляции и альтернативу обесценивающемуся доллару. Споры о том, что биткоин может потеснить золото в качестве защитного актива в кризисы, лишь разгораются, а от криптовалюты ждут новых исторических рекордов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долго еще будет дорожать биткоин и где потолок этого роста.

Посол Нидерландов сказал, в чем разница между Россией и Украиной 5 января 2021, 13:35

Фото: netherlandsandyou.nl

Текст: Ксения Панькова

Чрезвычайный и полномочный посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мол заявил, что между Россией и Украиной огромная разница, и это одно слово – «свобода». «Я восемь лет работал в России. И меня все спрашивают: «А какая разница между Украиной и РФ?». Я всегда говорю, что разница огромная, и это одно слово – свобода. Да, у вас (на Украине – прим. ВЗГЛЯД) легкий хаос, непонятно, что будет завтра. Ок. Но есть свобода, радость, желание перемен, инициатива. Берегите, защищайте, развивайте это», – цитирует УНИАН посла. Ранее сообщалось, что новогоднее поздравление российского лидера Владимира Путина среди украинских пользователей Google оказалось популярнее, чем обращение президента Украины Владимира Зеленского. Напомним, 31 декабря президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, в котором назвал основу будущих успехов нашей страны. Пушков прокомментировал слова «загнанного намертво в одну команду» с Путиным Лукашенко 5 января 2021, 14:19 Текст: Абдулла Шакиров

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что «загнан намертво в одну команду» со своим российским коллегой Владимиром Путиным отражает истинные мысли белорусского лидера, считает сенатор Алексей Пушков. «Вот это «нас загнали в одну команду с Путиным» от Александра Лукашенко говорит о многом. Его загнали. Он не хотел, сопротивлялся, подумывал о том, чтобы перейти в другую команду, видел себя рядом с Помпео, Меркель. Но загнали. Против его воли, собственно – добровольно не загоняют. Так что это не оговорка – это отражение подлинных мыслей», – прокомментировал Пушков в своем Telegram-канале. Ранее Лукашенко, отвечая на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным, заявил, что «нас загнали уже намертво в одну команду». В ноябре президент Белоруссии со ссылкой на данные КГБ сообщил, что польский премьер Матеуш Моравецкий якобы заявлял, что Путину нужно было «сдать» своего белорусского коллегу, чтобы улучшить отношения с Западом. Лукашенко добавил, что не просил руководство России о помощи, Владимир Путин, узнав о происходящем в республике, сам предложил «подставить плечо». Кремль: США устроили беспредел в международной политике 5 января 2021, 13:16

Фото: кадр из видео Соловьёв LIVE/youtube.com

Текст: Ксения Панькова

В международной политике США устроили такой беспредел, что поломали просто все правила, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Как показывает практика, сейчас уже не остается таких «красных линий» вообще. То есть в международной политике, наверное, наши коллеги из Соединенных Штатов устроили такой беспредел, что они поломали просто все правила. Вот все, чему учат в МГИМО, оно уже нерелевантно. Это все, все правила сломали. Ну, к сожалению, так», – сказал он в эфире «Соловьев Live» на канале в YouTube, передает РИА «Новости». Также Песков отметил, что США не хотят видеть Россию как равноправного партнера. Оннапомнил слова президента о роли Соглашения о разделе продукции в отношениях стран. «Почему мы белые и пушистые: здесь и он сам исчерпывающе абсолютно объяснил. Вот давайте вспомним. Это был, наверное, 2006 год или 2007 год. СРП, это соглашение о разделе продукции... это широко практикуемая вещь в странах Африки, Азии. Что это означает? Это означает, что крупная международная компания приходит, берет некий ресурс: природный или иной, в основном природный, эксплуатирует его, то есть из этой страны что-нибудь там выкапывает, выкачивает, увозит и отстегивает за это пару процентов. То есть такой классический британский колониализм», – сказал Песков. Он добавил, что эти несколько процентов – это фактически «дикарям бусы». «А вот как раз, когда мои товарищи на мешках ездили на Черкизовский рынок, а я гонял машины, вот тогда и были подписаны такие соглашения СРП. Что произошло потом: потом Россия начала как-то так мужать. Опомнилась, встряхнулась, ну ее Путин просто заставил опомниться и встряхнуться. Это был болезненный процесс», – сказал пресс-секретарь президента. Он напомнил, что Путин остановил войны, призвал к порядку олигархов. «И потом встал вопрос: что ребят, нам бусы-то не нужны. Или мы партнеры, а колониальные соглашения больше не будут работать», – добавил он. По словам Пескова, «именно на таких примерах мы четко видим, когда произошел водораздел». «То есть если вы не хотите быть нашей колонией, вот тогда мы сейчас вам устроим. И вот отсюда произошла такая точка надрыва, такая обозначилась в отношениях. Мы не устраивали их как равноправные партнеры», – заключил представитель Кремля. Ранее пресс-секретарь Песков сообщил, что Кремль пока не планирует контактов с администрацией избранного президента США Джозефа Байдена. Голосование выборщиков подтвердило избрание Байдена президентом. Российский лидер Владимир Путин поздравил избранного главу Соединенных Штатов с победой на выборах. Бывший посол США в России, профессор Стэндфордского университета Майкл Макфол предположил, что президент Байден будет больше, чем Трамп, говорить о демократии и правах человека в России. Песков рассказал о трудной жизни Навки в США 5 января 2021, 15:06

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о доходах семьи. Он сообщил, что его супруга Татьяна Навка, чтобы быть не бедной, с четырех лет работала, а уехав в США, была вынуждена полоть грядки и мыть туалеты. «Во-первых, я высокопоставленный госслужащий и поэтому у меня высокая зарплата. Сейчас есть куда тратить, дети, один к ЕГЭ готовиться, а вторая на кружки ездит. Жена, да, не бедная, но она и вкалывает», – сказал Песков в программе «Соловьев Live» на канале в YouTube, передает РИА «Новости». При этом он сообщил, что его супруга Татьяна Навка, чтобы быть не бедной, с четырех лет работала. «Скиталась по миру, когда была нищая Россия, она уехала жить в Америку и до сих пор признательна США, за то, что они их приютили, платили деньги. Она сама это рассказывала, они тогда пололи грядки, она мыла туалеты, чтобы заработать себе на пару штанов Левайс и сходить в ресторан, который называется Макдоналдс, вот так они жили в Америке. У нее красивой жизни в жизни было очень мало», – отметил представитель Кремля. Пресс-секретарь российского лидера в 2019 года заработал более 14,6 млн рублей, его супруга Татьяна Навка – более 235,9 млн рублей. Ранее Песков рассказал, как зарабатывал на жизнь в 1990-е годы, перегоняя машины из Турции в Россию. Стало известно о нелегальной вакцинации от COVID украинских чиновников 5 января 2021, 21:55 Текст: Абдулла Шакиров

Киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Вакцинация проходит в одной из частных клиник столицы, сообщили украинские СМИ. По словам продавцов, вакцина, которой прививаются киевские политики, разработана компаниями Pfizer и BioNTech, которой с 27 декабря начали прививаться в Евросоюзе, пишет Страна.ua. Представителям украинской элиты начали предлагать нелегальный препарат около недели назад по цене от 1 до 3 тыс. евро, в то время, как в Европу ее продают по 15,5 евро. При этом после вакцинации клиенты не получают никакого документа, подтверждающего факт прививки, отмечается в сообщении. По разным версиям, вакцина была привезена на Украину из ЕС или Израиля. «Банкует на кассе некий Гриша, который заранее предупреждает клиентов о сумме, которую необходимо иметь при себе. Каким образом определяется цена, я так и не понял. Очевидно, по количеству колец на пальцах. Все знакомые прививались по разным ценам. Кто-то заплатил 2,5 тыс. Гриша представитель некоего Романа Гольдмана, который позиционирует себя как израильский медик. Деньги принимаются кэшем, не проводятся через официальную кассу клиники. Происхождение вакцины и как ее содержат – не разглашается», – сообщил один из бизнесменов, привившийся нелегальной вакциной. Между тем врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что информация о нелегальной вакцинации циркулирует уже около недели. Как отметила Голубковская, это вполне может происходить на Украине, отказавшейся от процедуры проверки качества вакцин. По ее словам, все вакцины, которые последние пять лет завозились в страну через международные закупки, не проверялись государством. «Нам достаточно слова «преквалификация» ВОЗ, хотя для вакцин должны быть жестко соблюдены условия транспортировки. Вы же помните, какие были скандалы с повторно замороженной вакциной от полиомиелита, которую сняли с производства и нам подарили?», – отметила она. Ранее жители Украины просили президента республики Владимира Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Медведчук назвал Ляшко «недоразумением от медицины». При этом Россия выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Названы города России с самым высоким качеством жизни в 2020 году 5 января 2021, 17:31 Текст: Абдулла Шакиров

Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга и Казань вошли в первую пятерку городов с самым высоким качеством жизни в 2020 году, следует из исследования Финансового университета при правительстве России. Исследование проводилось в течение 2020 года в городах с населением более 250 тыс. человек, в каждом из населенных пунктов было опрошено не менее 700 респондентов, пишет ТАСС. Специалисты университета отметили, что в Москве и Санкт-Петербурге в наименьшей степени распространено деструктивное поведение, а также высок спрос на культурные ценности и наиболее развита медицина. В топ-10 вошли также Екатеринбург, Севастополь, Сочи, Калининград и Набережные Челны. В апреле в список лучших по качеству жизни городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Севастополь, Тверь, Нижний Тагил, Калуга, Архангельск, Тула и Нижний Новгород. Кравец прокомментировала гей-скандал с Цискаридзе 5 января 2021, 19:20

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса и певица Алена Кравец возмутилась реакцией общественности на появившиеся в Сети фотографии, на которых запечатлена интимная сцена с участием хореографа Николая Цискаридзе и неизвестного мужчины. По мнению Кравец, вместо осуждения людям следовало бы порадоваться за артиста. «Все так обсуждают, как один мужик в спальне сношает другого, что кажется, будто вокруг такие пуритане и святые. Меня всегда удивляет, с каким упоением люди копаются в чудом грязном белье и заглядывают в замочную скважину. Даже если на этих кадрах и Цискаридзе, так что, он не человек?! У человека есть половая жизнь, радоваться надо за него!», – цитирует певицу Собеседник.ru. Как считает Кравец, подобные кадры могут вызвать возмущение только у тех, «у кого в койке все плохо». Она заявила, что тратить энергию нужно не на «обличение геев», а на то, что помогает изменить жизнь в лучшую сторону. «Дорогие мои критики, заведите себе мужиков и тратьте ваш пыл в кровати!», – посоветовала Кравец. Также певица усомнилась в подлинности фотографий, предположив, что кадры смонтированы. По ее мнению, Цискаридзе не настолько глуп, чтобы хранить подобные фотографии в телефоне. Ранее в Сети появились кадры с двумя обнаженными молодыми мужчинами, один из которых очень похож на Цискаридзе. Путин обсудил с Меркель совместное производство вакцин от COVID 5 января 2021, 13:22 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин, сообщила пресс-служба Кремля. «Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран», – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что также затрагивался вопрос внутриукраинского урегулирования, прежде всего в контексте реализации минского «Комплекса мер» и договоренностей, достигнутых в ходе «нормандских» саммитов. Кроме того, главы России и Германии поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками. Ранее Меркель подтвердила заинтересованность в хороших отношениях с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия приветствует любые контакты с представителями ФРГ, поскольку отношения двух стран носят многогранный характер. МИД отреагировал на решение Ирана обогащать уран до 20% 5 января 2021, 17:49

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

Решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением от своих обязательств, прописанных в Совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), однако это следствие грубых нарушений обязательство со стороны США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «За последние годы у международного сообщества сложилось четкое понимание, что первопричиной подобных отклонений являются систематические грубые нарушения международных обязательств со стороны США, которые вопреки статье 25 Устава ООН не соблюдают резолюцию СБ ООН 2231 и сознательно создают препятствия ее выполнению другими странами. Вновь напоминаем, что проект СВПД по перепрофилированию Фордо на производство стабильных изотопов давно находится под санкционным прицелом Вашингтона, что абсолютно неприемлемо», – сказано в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД. Дипломат отметила, что для приведения площадки Фордо в соответствие с СВПД потребуются дополнительные усилия. «Задача по созданию условий для устойчивой реализации всеобъемлющих договоренностей существенно усложнилась», – подчеркнула она. Захарова напомнила, что Россия совместно с другими участниками СВПД добивается от США «немедленного отказа от подрывного курса». Она отметила, что в случае выполнения Вашингтоном своих обязательств, «Тегеран должен быть готов ответить взаимностью». В понедельник Иран начал процесс обогащения урана до оружейного уровня – Тегеран объявил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран демонстрирует намерение развивать военную ядерную программу, но Тель-Авив не позволит Тегерану создать ядерное оружие. Госдеп США заявил, что решение Ирана обогащать уран до 20% является «ядерным шантажом». В Госдепе считают, что «попытки» Ирана «усилить кампанию ядерного шантажа» будут «терпеть неудачу». Во вторник официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Иран обогатил уран до 20% на ядерном объекте в Фордо. Трамп пообещал «адскую битву» за пост президента 5 января 2021, 20:00 Действующий глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз заявил, что намерен оспаривать результаты президентских выборов и не «отдаст» пост главы государства Джозефу Байдену. Трамп пообещал устроить «адскую битву» за президентское кресло, если демократы «захватят» сенат и Белый дом, передает РИА «Новости». По мнению американского лидера, у него «отбирают победу», поскольку он имеет «огромный перевес» по результатам голосования. Напомним, Washington Post сообщала, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет «найти» 11780 голосов, необходимых для победы в штате. Члены Палаты представителей США от Демократической партии Тед Лью и Кэтлин Райс обратились в ФБР с просьбой начать уголовное расследование против Трампа. В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Трампа. Число ставших гражданами России иностранцев в 2020 году выросло на 30% 5 января 2021, 16:15 Текст: Абдулла Шакиров

В 2020 году российское гражданство получили более 560 тыс. иностранцев, что на 32% больше, чем в 2019 году. Каждый шестой иностранец, находящийся в России, имеет вид на жительство либо разрешение на временное проживание, рассказали в МВД. Рост связан с упрощением порядка приобретения гражданства отдельными категориями иностранцев, в первую очередь жителями ДНР и ЛНР, передает ТАСС. Вместе с тем количество иностранных граждан, находящихся в России, в 2020 году существенно сократилось на фоне коронавируса, отметили в ведомстве. Если до пандемии COVID-19 в стране ежегодно находилось от 9 до 11 млн иностранцев, то в прошлом году их численность составила 6 млн, из низ 1 млн – с видом на жительство или разрешением на временное проживание. В сентябре МВД сообщило о подготовке нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев. Осенью правительство упростило визовый режим для иностранцев, близкие родственники которых являются гражданами России. Эксперт: Беспилотники США в Румынии нацелены на Черноморский флот России и Крым 5 января 2021, 13:50

Фото: Lt. Col. Leslie Pratt/wikipedia.org

Текст: Алексей Нечаев

«США сделали ставку на Румынию в вопросах противодействия Черноморскому флоту России и группировке войск, которая расположена в Крыму. Также размещение беспилотников MQ-9 Reaper в Румынии поможет американцам наладить взаимодействие с армиями соседних стран», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. «Американцы активно используют беспилотники в черноморском регионе в разведывательных целях. Также они серьезно опекают Украину. Если учесть, что в последние годы американцы создают все большее количество центров управления беспилотниками, включая регион Киева, то можно предположить, что они будут их использовать для решения задач внутри российских зон A2/AD», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Концепция A2/AD (от английского anti-access and area denial – ограничение и воспрещение доступа и маневра) подразумевает сдерживание противника путем создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения его сил в защищаемую местность. То есть, речь идет о защитной зоне, в которую войска НАТО не могут проникнуть без неприемлемого для них ущерба. С точки зрения Вашингтона и Брюсселя, российскими зонами A2/AD являются Калининград и Мурманск, Севастополь и Новороссийск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский, Москва и авиабаза Хмеймим в Сирии. При этом к системам защиты A2/AD в НАТО традиционно относят ЗРК С-300 и С-400, береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический комплекс «Искандер». И для того, чтобы «взламывать» российские зоны A2/AD – американцы намерены задействовать военные объекты, технику и военнослужащих на территории Болгарии, Румынии, Украины, Польши и стран Прибалтики. «Однако для противодействия России в черноморском регионе ставка сделана именно на Румынию. Там есть позиционный район для размещения американских противоракет. Но на самом деле там будут размещены не только противоракеты, но и крылатые ракеты Tomahawk – эти задачи решаются с помощью пусковых установок Мk-41», – продолжил собеседник. «Также в этом районе проводится множество учений, направленность которых заключается в противодействии Черноморскому флоту России и группировке войск, которая расположена в Крыму. Поэтому беспилотники помогут американцам наладить взаимодействие с армиями соседних стран по линии аэрокосмической разведки», – прогнозирует Леонков. Собеседник обратил внимание и на тот факт, что американцы разместили свои беспилотники на авиабазе Кымпия-Турзий в районе Клужа на западе Румынии (регион Трансильвания), а не на востоке – в районе черноморского побережья. Но такое решение легко объясняется тем, что в случае ответного удара те же БПЛА проще защищать, когда они находятся на западе страны, а не на востоке. «Тем не менее, американцы у нас под носом обустраивают театр военных действий. И, похоже, Румыния будет играть ключевую роль в планах США и НАТО по Черноморскому региону, не считая Турции», – предполагает эксперт. «При этом не стоит считать беспилотники каким-то супероружием. Современные комплексы ПВО и РЭБ решают судьбу ударных БПЛА достаточно быстро и оперативно. Нам показывают красивые кадры из Сирии, Ливии и даже Нагорного Карабаха, где активно применялись бесплотники, но когда мы начинаем выяснять результаты их использования – выясняется, что счет идет в пользу комплексов ПВО и РЭБ. Беспилотники практически бесполезны в случае их применения против технически развитой страны», – заключил Леонков. Ранее Военно-воздушные силы США разместили на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий разведывательные беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper и примерно 90 военных. Об этом сообщило командование ВВС США в Европе и Африке. Беспилотники и военные размещаются на «длительное» время, но не указывается, на какое именно. По словам командующего ВВС США в Европе и Африке, генерала Джеффри Харригиана, размещение беспилотников в этом стратегическом месте «обнадеживает союзников и партнеров», но также и «дает понять противникам», что может быть дан «ответ на любую возникающую угрозу». Военные указали, что размещение беспилотников и военных согласовано с властями Румынии, говорит о «приверженности» США безопасности и стабильности в Европе и направлено на укрепление отношений между союзниками по НАТО «и другими европейскими партнерами». MQ-9 Reaper имеет турбовинтовой двигатель, его скорость – свыше 400 километров в час. Потолок высоты достигает 13 тыс. метров. Максимальная длительность полета – 24 часа. В ноябре сухопутные войска США в ходе учений перебросили в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS, выпустили несколько ракет и спешно вернули установки на базу в Германии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Неизвестные пригрозили «направить самолет на Капитолий» в Вашингтоне 6 января 2021, 07:25

Фото: Babak Jeddi/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Американские авиадиспетчеры получили аудиозапись с угрозой устроить теракт в качестве мести за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, сообщают СМИ. Некто смог заполучить доступ к частотам авиадиспетчеров и передать аудиосообщение, в котором говорится: «В среду мы направим самолет на Капитолий. Сулеймани будет отомщен». CBS сообщает, что власти США не считают угрозы реальными. Начато расследование в связи с незаконным получением доступа к частотам, передает ТАСС. Авиадиспетчерам напомнили о необходимости немедленно сообщать о любом отклонении самолета от своего маршрута. Угрозы могут повлиять на указания, которые обычно получают пилоты. ФБР не стало комментировать сообщение об угрозах, но заявило, что серьезно относится ко «всем угрозам применения насилия». В среду Сенат и Палата представителей Конгресса США соберутся в Капитолии на совместное заседание для утверждения итогов президентских выборов. Напомним, командующий спецподразделением КСИР «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в Ираке в результате американской спецоперации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Дании сняли мультфильм для детей про мужчину с самым длинным пенисом в мире 5 января 2021, 16:50 В субботу на датском детском канале DR Ramasjang состоялась премьера мультсериала «Джон Диллерманд» про мужчину с самым длинным в мире пенисом. Мультфильм вызвал бурную реакцию среди родителей, поскольку предназначен для детей в возрасте от четырех до восьми лет, сообщают шведские СМИ. Главный герой использует свой орган в различных жизненных ситуациях – в качестве поводка для собаки или помогая соседу поднять флаг. В одной из серий пенис Дилерманда крадет у ребенка мороженое, из-за чего герою становится стыдно, пишет SVT. Взрослые зрители возмутились мультсериалом, посчитав его содержание неуместным и даже порнографическим. Некоторые заявили, что запретят своим детям смотреть мультфильм, другие опасаются, что телеканал может стать инструментом для педофилов. Впрочем, нашлись и те, кто посчитал сериал забавным: по их мнению, сексуальный контекст в мультфильме усмотрели только взрослые. Тем временем директор телеканала сообщил, что DR Ramasjang продолжит транслировать сериал и покажет все 20 серий мультфильма. Алиев пообещал за год построить в Карабахе международный аэропорт 5 января 2021, 15:45

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

В городе Физули в Нагорном Карабахе в течение 2021 года будет построен международный аэропорт, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. «По моему указанию в Физули будет построен международный аэропорт. Уже дано указание, сейчас выбираются места. Будут проведены работы по разминированию территории. Я дал указание, в этом году должен быть построен аэропорт в Физули, по крайней мере, должны быть готовы взлетно-посадочные полосы», – передает слова Алиева РИА «Новости». Как отметил азербайджанский президент, аэропорт позволит за короткое время прилететь из Физули в Шушу. Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.