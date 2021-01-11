Названы игнорируемые симптомы коронавируса

Сильные головные боли и боль в горле могут говорить о заболевании коронавирусом, рассказала врач больницы Кройдоновского университета Великобритании Лидия Осэй-Боатенг. Эти симптомы выходят за рамки критериев британского правительства, поскольку считаются легкими и на них обычно не обращают внимания.

«Во время второй волны я наблюдаю более легкие симптомы. Люди не думают, что они у них есть», – цитирует врача Express.

По мнению Осей-Боатенг, головные боли и боль в горле нужно включить в правительственные критерии симптомов COVID-19. «К тому времени, когда больные поймут, что у них COVID, они уже вступят в контакт с другими людьми», – отметила она.

Врач также отметила, что пандемия коронавируса стала самым тяжелым испытанием за все время ее 12-летней карьеры врача.

Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. 4 января премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Британию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации.