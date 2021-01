Стало известно об использовании на Украине российских тестов на коронавирус Экс-депутата Рады заподозрили в причастности ко взрыву на газопроводе 10 января 2021, 19:49

Украинское предприятие «Лубныгаз» подозревает экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука в причастности к взрыву на магистральном газопроводе «Уренгой – Помары – Ужгород». В пресс-службе компании отмечают, что самым первым о взрыве на газопроводе написал в Facebook Мосийчук. Он обвинил в произошедшем «Лубныгаз». Представители компании утверждают, что бывший депутат не первый год пытается захватить предприятие, передает РИА «Новости». «Эти лживые обвинения прозвучали гораздо раньше, чем владелец газопровода «Укртрансгаз» или госслужба по ЧС вообще проинформировали о самом факте аварии, не говоря уже о ее возможных причинах. Как Мосийчук может утверждать о диверсии как причине аварии ранее госслужбы по ЧС, «Укртрансгаза»? Что это? Грязная клевета на оппонентов или, может, диверсию совершил он сам?», – утверждает компания. В пресс-службе компании напомнили, Мосийчук был ранее судим за терроризм. В 2011 году сотрудники СБУ изъяли у него взрывное устройство. Мужчина вместе с сообщниками хотел взорвать памятник Ленину в городе Борисполь и устроить теракт в Киеве на День независимости. За эти преступления суд приговорил его к шести годам лишения свободы, второй раз Мосийчука судили за злостное хулиганство. «Учитывая вышеуказанное, очевидно, что И. Мосийчук имеет мотив и соответствующий опыт для осуществления диверсии на газопроводе, чтобы обвинить «Лубныгаз» и в конце концов захватить предприятие. Он и его сообщники должны быть проверены соответствующими органами на возможную причастность к взрыву», – заявили в пресс-службе компании. Они попросили рассматривать это заявление как обращение в силовые ведомства. Ранее сообщалось, что в результате взрыва на газопроводе «Уренгой – Помары – Ужгород» без газа осталось население 17 населенных пунктов. Взрыв на газопроводе в Полтавской области прогремел в субботу вечером. По предварительной информации, причиной происшествия стала разгерметизация. В марте Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, обвиняемого в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.

Оператор ГТС Украины оценил влияние взрыва на газопроводе на транзит 9 января 2021, 22:22

Взрыв на участке магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород», по которому газ из России поступает в Европу, в Полтавской области Украины не повлиял на транзит топлива, сообщила компания – оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины. «Транзиту газа ничто не грозит», – отметила компания на своей странице в соцсети Facebook. «Ситуация под контролем, и угрозы снабжения населения и осуществлению бесперебойного транзита нет», – сообщила также советник главы украинского правительства, член наблюдательного совета компании «Нафтогаз Украины» Наталья Бойко в Facebook. Компания – оператор ГТС сообщила также, что в ходе расследования будут установлены вероятные причины аварийной ситуации, при этом не исключается возможность диверсии. По сообщению управления Национальной полиции в Полтавской области, причины взрыва устанавливаются. Из-за взрыва без газа остались 13 населенных пунктов. Ранее в Полтавской области Украины прогремел взрыв на газопроводе. Напомним, в сентябре 2020 года в Киевской области произошла разгерметизация транзитного газопровода из России в Европу «Уренгой – Помары – Ужгород», в результате произошел сильный выброс газа, однако утечку удалось ликвидировать. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Сатановский высказался о пришедшей на смену Трампу «гремучей смеси» 9 января 2021, 21:09

Заблокировав президента США Дональда Трампа, Twitter показал Соединенным Штатам и миру в целом, «кто в доме хозяин», считает президент российского Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. По его словам, после этого вопросов насчет американской демократии «больше нет и быть не может». «Такой фестиваль подлого вранья, наглых подтасовок и насилия над волеизъявлением избирателей в Америке давно не устраивали», – написал Сатановский в своем Telegram-канале. По его словам, Трамп доказал, что «любой энергичный американец, который обладает достаточными амбициями, деньгами (без них в Штатах никак), харизмой и твердым характером может стать президентом США, если напрямую обращается к избирателям, наплевав на «вашингтонское болото». «У него в «Твиттере» десятки миллионов подписчиков, за него голосовали почти 80 млн человек и сейчас они получили еще одно доказательство того, что их голоса украли и на них всех в Капитолии плюют. Чего более чем достаточно для того, чтобы Трамп вновь стал президентом через четыре года, если, конечно, его не бросят в тюрьму или не застрелят, что в Америке вещь вполне нормальная», – отметил политолог. Он задался вопросом о том, как можно охарактеризовать тот политический строй, который в США установится при демократе Джо Байдене. «Либеральный фашизм, носителями которого были и Обама, и Хиллари Клинтон? Квазидемократическая диктатура? Тирания левачествующих геронтократических олигархов? Гремучая это смесь – очень левые, очень богатые, очень глупые, очень наглые, не слишком образованные, несмотря на все свои дипломы, искренне презирающие все и всех люди, считающие, что они могут делать, что хотят и делающие все, что хотят», – подчеркнул Сатановский. «Трамп, конечно, не Че Гевара, не Мартин Лютер Кинг, не Мандела и не Ленин, но если Америку его пример ничему не научил и она так и будет идти по пути, наметившемуся на последних выборах, значит она полностью заслужила свою участь. Впрочем, она ее в любом случае заслужила», – заключил политолог. Напомним, администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа. Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что ситуация с блокировкой аккаунта Трампа в Twitter порождает серьезную правовую коллизию. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. В Китае оценили шансы Запада «проломить» российский щит ПВО 10 января 2021, 14:02

Китайский журналист Ши Вэнь оценил готовность российских противоракетных комплексов оперативно отразить удары извне и реагировать на военные провокации Запада. «Система противовоздушной обороны на стратегическом направлении запад и юг России была последовательно модернизирована, дальность действия средств обороны увеличена вдвое, а эффективность ПВО повышена на 20%», – цитирует РИА «Новости» публикацию Ши Вэня на портале «Чжунго цзюньван». Журналист считает, что этого удалось достичь в том числе, за счет поставок в войска зенитно-ракетных комплексов С-400 и вывода на боевое дежурство ЗРК С-300В4 на Курилах. Кроме того, автора статьи впечатлили выдающиеся характеристики почти завершившего государственные испытания зенитно-ракетного комплекса С-500, который будет поставлен на экспериментальное боевое дежурство в ближайшие годы, говорится в публикации. По словам журналиста, стоит обратить внимание на систему ПЛ-19 «Нудоль», которая способна не только точно поражать баллистические ракеты малой и средней дальности, но и уничтожать спутники в пределах орбиты от 0,2 тыс. до 1,5 тыс. километров. Россия ускорила создание интегрированной системы воздушно-космической обороны и укрепляет построение сети разведки и раннего предупреждения. Наземная радиолокационная сеть дальнего действия и «Единая космическая система» (ЕКС) стали «глазами» российской ПРО. Кроме того, у российских военных есть система балансирования в воздушно-космической обороне, так, ЗРК С-300В4 может вести систематические боевые операции с местным гарнизоном БРК «Бастион», зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1», а также с авиационным соединением Су-35С, подчернкул китайский журналист. По его мнению, российская сеть воздушно-космической обороны готова к отражению ударов, а планы по ее модернизации превратят ее в важную силу сдерживания западных стран. Умер актер Максим Браматкин 10 января 2021, 11:11

Актер кино, театра и телевидения, режиссер и сценарист Максим Браматкин скончался на 42-м году жизни, сообщил его друг и коллега Донатас Грудович. «Умер мой любимый друг Максим Браматкин. (…) Последние дни он был очень дисциплинирован и расцветал в кадре, но угасал дома без работы, а это очень важно, чтобы у гениальных людей была работа», – написал Грудович на своей странице в Facebook. Он отметил, что предчувствовал трагическое событие неделю назад, однако так и не навестил Браматкина. «В телефоне от него непрочитанное сообщение: «C Новым Годом, извини – я спал», добавил Грудович. Браматкин окончил актерский факультет Высшего театрального училища имени Щукина в 2001 году. Выступал на сценах Театра имени Вахтангова, Театрального товарищества Олега Меньшикова. Наиболее известен благодаря работам в фильмах «Звезда» и «Семь пар нечистых», а также в сериалах «Девять жизней Нестора Махно» и «Магомаев». Последней ролью для него стал крепостной крестьянин в «Гусаре». Байкер ответил Собчак, которая удивилась цене на мотоцикл «Урал» 10 января 2021, 15:46

Цена мотоцикла с коляской «Урал», который выпускается на Ирбитском мотоциклетном заводе в Свердловской области, абсолютно обоснованна, заявил байкер Сергей Лежнев телеведущей Ксении Собчак, удивившейся, что «Урал» стоит почти 900 тыс. рублей. О стоимости мотоцикла Собчак написала в своем Telegram. «А вы знали, что мотоцикл «Урал» стоит почти 900к?» – спросила телеведущая, сопроводив пост фотографией с сайта производителя транспортного средства. В свою очередь Лежнев отметил, что это «нормальная цена, хороший мотоцикл». Почему он должен стоить три копейки? Это единственный мотоцикл в мире с коляской, который выпускается на заводе. Обычно мотоциклы выпускаются отдельно, а коляски уже другие компании выпускают. Это все тоже недешево», – цитирует Ura.ru Лежнева. Байкер подчеркнул, что «Урал» особенно популярен за границей. По его мнению, российский рынок не готов к такому мотоциклу. «У нас [в СССР] «Урал» понимали, как «валить картошку или навоз на огород». Сейчас это совсем другой мотоцикл», – заключил он. Байкер подчеркнул, что «Урал» особенно популярен за границей. По его мнению, российский рынок не готов к такому мотоциклу. «У нас [в СССР] «Урал» понимали, как «валить картошку или навоз на огород». Сейчас это совсем другой мотоцикл», – заключил он. Мотожурналист Андрей Родионов сравнил мотоцикл «Урал» с транспортом американского бренда Harley-Davidson. «Стоимость такого же архаичного мотоцикла, как Harley-Davidson, никого не удивляет? Если у «Урала» снять все детали с его архаичной рамы, разложить в рядочек и подчитать их себестоимость, они ничем не будут отличаться от деталей мотоциклов, которые стоят от миллиона и выше», – сказал Родионов. Он также согласился с тем, что в России «Урал» не пользуется такой популярностью, как за рубежом. «Никто, кроме заграничных покупателей, в трезвом уме его [мотоцикл] покупать не будет. Поэтому мы смотрим на Брэда Питта, который рассекает на своем «Урале» по окрестным дорожкам, и ждем его регистрации на российском мотофоруме oppozit.ru», – добавил мотожурналист. В начале января сообщалось, что в США восхитились новым российским мотоциклом с коляской Ural Gear Up GEO, который создал Ирбитский мотоциклетный завод. В конце августа 2019 года на байк-шоу в Севастополе президент России Владимир Путин приехал на мотоцикле «Урал» с коляской в сопровождении главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора города Михаила Развожаева. Bloomberg назвал причины доверять российской вакцине «Спутник V» 10 января 2021, 03:59

Журналист Bloomberg Сэм Фазели перечислил причины, которые позволяют доверять российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Как отмечает Фазели, Россия с препаратом «Спутник V» входит в пятерку производителей вакцин по числу доз, на которые заключены контракты на предварительный заказ, передает РИА «Новости». Журналист обратил внимание, что «Спутник V» прошел клинические испытания третьей фазы. Уровень эффективности прививки, измерявшийся на каждом промежуточном этапе анализа данных, во всех трех случаях превысил 90%. При этом в ходе испытаний не выявили ни одного случая тяжелого течения заболевания. Фазели также отметил сотрудничество России с англо-шведской компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины от коронавируса с применением одного из компонентов вакцины «Спутник V» и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. «Все эти факты вместе, даже несмотря на отсутствие (публикации в научных журналах) результатов клинических испытаний третьей фазы, дают повод считать, что вакцина «Спутник V» может быть таким же сильным кандидатом, как и аналоги, разработанные в западных лабораториях», – подчеркнул Фазели. Журналист добавил, что предпочел бы «прокатиться» на «Спутнике V» вместо того, чтобы «совершить полет к золотым звездам» на вакцине CoronaVac, созданной китайской биофармацевтической компанией SINOVAC. Накануне корреспондент The New York Times Эндрю Крамер рассказал, что сделал прививку российской вакциной «Спутник V». По его словам, политизация вопроса разработки вакцины от COVID-19 отодвинула на второй план «неплохие результаты испытаний» «Спутника V», которые «можно назвать неподдельным достижением российских ученых». Напомним, в декабре 2020 года в России началась масштабная добровольная вакцинация от коронавируса. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, уже произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Прививку от коронавируса сделали более 1 млн россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19). Наиля Аскер-Заде поделилась впечатлениями от общения с сыном Лукашенко 10 января 2021, 09:33

Российская журналистка Наиля Аскер-Заде рассказала об опыте общения с младшим сыном белорусского президента Николаем Лукашенко, назвав его очень приятным молодым человеком. «Николай и правда очень приятный молодой человек. (…) Николай производит впечатление неизбалованного, скромного, думающего человека», – написала журналистка в своем Instagram. Она также призналась, что понимает молодых девушек, которые «сходят по Николаю с ума». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наиля Аскер-заде (@nailya_askerzade) Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко исключил передачу поста президента республики своим сыновьям. У Лукашенко трое сыновей, семь внуков и внучек. Старший сын Виктор является помощником президента Белоруссии по национальной безопасности, членом Совета безопасности страны, первым вице-президентом Национального олимпийского комитета Белоруссии. Средний сын Дмитрий занимает пост председателя центрального совета белорусского республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб». Младший сын Николай – учащийся. Российские блогеры остро отреагировали на блокировку Parler 10 января 2021, 12:52

Российские блогеры прокомментировали отключение американской соцсети Parler, которую Google заблокировал, а компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store. Телеведущая Ксения Собчак уверена, что IT-гиганты «чисто устранили конкурента». «Я очень надеюсь, что монополия «Эппла» и «Гугла» будет уничтожена, как раньше были уничтожены монополии Рокфеллера и прочих в период индустриализации Америки», – написала она в своем Telegram. В свою очередь сенатор Алесей Пушков считает, что блокировка Parler является тотальным блоком на позицию, «отличную от мнения американской либеральной элиты». «09.01.21 – день похорон свободы слова в США. Похоронная команда – сетевые гиганты», – написал Пушков в своем Telegram. «Amazon все же вышвырнул Parler со своих ресурсов. Оперативно!» – говорится в телеграм-канале «Милитарист». Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Amazon отключит хостинг социальной сети Parler, «провозглашающей свободу слова и пользующейся популярностью у сторонников президента США Дональда Трампа». «Генеральный директор Parler Джон Матце сказал, что сайт может быть недоступен в течение следующей недели и его придется «воссоздавать с нуля». Перед этим Apple удалила приложение сети из App Store из-за угроз насилия со стороны пользователей Parler», – написал Соловьев в своем Telegram. В свете событий с блокировкой американского приложения украинский журналист Александр Мединский призвал поддержать российское приложение Павла Дурова Telegram. «Русские в очередной раз спасают мир от диктатуры и произвола тирании (как, это уже не раз бывало в русской истории). И хотя я лично против местечкового (шарованного/самоварного) национализма, но меня берет гордость, когда я осознаю, что наш соотечественник Павел Дуров создал Всемирную платформу», – написал журналист в своем Telegram. «Мы можем порадоваться, что вот наконец-то все диссиденты этого мира перелезут в Telegram и русские понесут достойное их знамя цифровой свободы. Вот только где гарантия, что завтра Google с Apple не придут уже за нашей «Телегой»? И на все вопросы не будут отвечать: «Ничего не знаем, мы частные компании, а вы подписали пользовательское соглашение, вот тут, мелким шрифтом»?» – приводится в телеграм-канале RT мнение автора блога Fantastic Plastic Machine. «Parler, в общем-то, политически индифферентная площадка, но попала под раздачу идущей войны», – говорится в телеграм-канале ELMurid. Автор блога считает, что Трамп и его сторонники проигрывают. «Причем проигрывают навылет по одной-единственной причине – они не готовы (не могут, не хотят – ненужное вычеркнуть) играть без правил со своими противниками. А противники – играют. (…) У трампистов один-единственный путь: объявлять IT-гиганты врагами американского народа, гражданских свобод и все вот это, а всех их сотрудников предупреждать, что теперь они находятся за рамками понятий о гуманизме и могут стать объектами террора. В том числе и прямого. И подкреплять угрозы примерами», – говорится в публикации. Ранее мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler. Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре минувшего года и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Так, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. 9 ноября администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа. Зеленского заподозрили в вакцинировании «Спутником V» 10 января 2021, 09:12

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие могли привиться российской вакциной от коронавируса. «Я больше чем уверен, что Зеленский и его ближайшее окружение уже давным-давно вакцинировались, и в большей степени вакцинировались российской вакциной», – сказал Кива в эфире телеканала NewsOne, передает РИА «Новости». Он также выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является самой эффективной на сегодня. При этом парламентарий не уточнил, о каком из трех разработанных в России препаратов идет речь. Кива добавил, что позиция украинского президента по борьбе с пандемией COVID-19 «каждый день забирает сотни жизней», из-за чего украинцы «проклинают» главу государства. Напомним, Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». При этом харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Россия в свою очередь выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Прилепин предупредил об опасности Google и Apple 10 января 2021, 10:46

Google и Apple смогут сделать мир тоталитарным путем удаления неугодных им людей из всех соцсетей, считает российский писатель Захар Прилепин. Ранее в приложении Parler зарегистрировался заблокированный в Twitter американский президент Дональд Трамп. Президента США временно заблокировали в Facebook, а провайдер отключил ему электронную почту. Также из YouTube и Twitter удалены аккаунты нескольких известных в США правых консерваторов. «Теперь либеральная диктатура может действовать так против любого инакомыслия. А потом вас перестанут обслуживать в торговых сетях – ведь они же частные, это право частного бизнеса, кого обслуживать, а кого нет. И умрите с голода, это никак не противоречит свободе и правам человека», – написал Прилепин в своем Telegram с пометкой «с просторов интернета». В его посте отмечается, что при блокировке учитывались только взгляды пользователей, а не то, был аккаунт личным, рабочим или каким-то еще. «И теперь либеральная диктатура может действовать так против любого инакомыслия. Например, против христиан», говорится в публикации. Там также отмечается, что цензура и репрессии в США становятся только больше. Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре минувшего года и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Так, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже его также заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. 9 ноября администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа. В России ввели новый штраф для автомобилистов 10 января 2021, 08:17

В России 10 января вступил в силу законопроект о введении административных штрафов за неоплаченный проезд по платным автодорогам. За подобное нарушение вводится штраф для водителей легковых автомобилей – в размере 1,5 тыс. рублей, для водителей автобусов и грузовиков – в размере 5 тыс. рублей, передает РИА «Новости». Кроме того, нарушители, оплатившие штраф не позднее 20 дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении, освобождаются от ответственности, а дело о нарушении прекращается. Также, если нарушение зафиксировали средствами фото- и видеофиксации несколько раз за сутки, то владелец транспортного средства не будет привлекаться к ответственности за второй и последующие случаи в течение суток. В октябре Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о введении административных штрафов до 5,5 тыс. рублей за неоплаченный проезд по платным дорогам. В России усилили контроль за оборотом наличных 10 января 2021, 09:24

В России с 10 января вступили в силу новые поправки, которые усиливают контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тыс. рублей. Также вводится контроль за почтовыми переводами свыше 100 тыс. рублей Речь идет о вступлении в силу поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Одно из изменений касается операций с наличными на сумму свыше 600 тыс. рублей. Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать снятие такой суммы и выше в банкомате, кассе банка или зачисление ее на счет. Также все банки обязаны отслеживать сделки с недвижимостью, как при наличной, так и при безналичной оплате, если речь идет о сумме более 3 млн рублей, передает Regnum. Помимо этого, вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму более 100 тыс. рублей. Ранее сообщалось, что в России 10 января вступил в силу законопроект о введении административных штрафов за неоплаченный проезд по платным автодорогам. За подобное нарушение вводится штраф для водителей легковых автомобилей – в размере 1,5 тыс. рублей, для водителей автобусов и грузовиков – в размере 5 тыс. рублей. Турецкие военные выдвинулись в Карабах для помощи Азербайджану 10 января 2021, 16:00 Текст: Ксения Панькова

Свыше 100 бойцов спецподразделения Турции выдвинулись в Нагорный Карабах для оказания помощи азербайджанским военным при разминировании территории, сообщило минобороны Турции. Турецких военных ведомство ласково называет «мехметчики» (дословно – «крошка Мехмет», собирательное название турецких и османских солдат), а азербайджанскую армию – «героической». Всего в Азербайджан было направлено 136 человек из специального турецкого отряда по разминированию (ÖMAT), передает «Царьград». «Наши мехметчики, которые проводили обучение по разминированию личного состава ВС Азербайджана, также продолжают свою деятельность по разминированию в Карабахе», – говорится в сообщении турецкого ведомтсва. Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. Американка сдала полиции мать, штурмовавшую Капитолий 10 января 2021, 14:35

Американка Хелена Дьюк написала в Twitter, что увидела в новостях свою мать, дядю и тетю, которые участвовали в беспорядках у Капитолия. Так девушка «отомстила» семье за то, что они запрещали ей ходить на акции Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). 18-летняя Дьюк опубликовала видео, как темнокожая женщина-полицейский бьет по лицу ее мать – Терезу Дьюк. Девушка рассказала, что ее выгоняли из дома за поддержку BLM, поэтому участие своих близких в акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа она сочла лицемерием, передает телеканал «НТВ». «Привет, мам, а помнишь, как ты запретила мне ходить на протесты BLM, потому что они могут стать жестокими? (…) Это ты?» – написала Дьюк в Twitter. По словам девушка, ее мать уехала на несколько дней, якобы чтобы отвезти свою сестру в больницу, при этом она отключила геолокацию на телефоне, что показалось девушке подозрительным. Позднее она увидела своих родственников на видео из Вашингтона. Девушка уверена, что ее матери «промыли мозги» в движении сторонников Трампа Make America Great Again. Хелена отметила, что ее тетя Энни и дядя Ричард Лоренц тоже принимали участие в штурме Капитолия. По словам девушки, ей стыдно быть частью этой семьи. При этом позже она ограничила доступ к своим твитам. «Честно говоря, я не думаю, что сделала что-то плохое в этой ситуации», – сказала девушка в интервью BuzzFeed News. «Я очень разочарована тем, что мне приходится быть частью этой семьи, которая так (...) просто не поддерживает. Я не чувствую себя в безопасности, будучи частью этой семьи», – добавила она. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в столице США все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Пенс допустил возможность отстранения Трампа от поста президента США 10 января 2021, 06:32

Вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке к Конституции США с целью отстранения от должности действующего американского лидера республиканца Дональда Трампа, сообщила телекомпания CNN. По сведениям источников телекомпании, в команде Пенса рассчитывают, что вице-президенту США не придется апеллировать к недееспособности Трампа, как предусмотрено положениями 25-й поправки. По мнению помощников вице-президента США, наравне с запуском процедуры импичмента это может спровоцировать возникновение дополнительных рисков для безопасности Соединенных Штатов, передает ТАСС. При этом, указывают источники телекомпании, Пенс не исключает, что в крайнем случае, если поведение Трампа на посту главы вашингтонской администрации «станет еще менее предсказуемым», ему придется прибегнуть к поправке, в результате чего он приступит к исполнению обязанностей главы Белого дома. Согласно 25-й поправке к Конституции США, вице-президент занимает пост главы Соединенных Штатов в случае досрочного прекращения полномочий президента США, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент начинает исполнять обязанности главы Белого дома. Напомним, одна из участниц штурма Капитолия заявила, что вице-президент США Майкл Пенс предал сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Позже появились сведения о планах Пенса посетить инаугурацию Джозефа Байдена. Накануне стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Белый дом предупредил о последствиях такого шага для американского общества. В четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников указанных событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.