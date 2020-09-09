Актер Козловский на спектакле травмировал зрительницу

Зрительница спектакля Академического малого драматического театра – театра Европы (МДТ) Елизавета Видус подала в суд на организацию из-за травмы, которую получила в ходе представления в декабре 2019 года, когда в голову ей отлетела часть металлической флейты, которую использовал артист Данила Козловский.

Иск поступил в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов города.

«Между истцом и ответчиком был заключен договор оказания услуг – показ театральной постановки «Гамлет» 5 декабря 2019 года в 20.00. Во время постановки артист театра Данила Козловский во время использования театрального реквизита – металлической флейты нанес истцу ушибленную рану мягкий тканей головы <...> В результате некачественного оказания услуги ответчиком Видус были причинены легкий вред здоровью, выразившийся в ушибе головы с подозрением на черепно-мозговую травму, и колоссальные нравственные страдания», – пояснили в пресс-службе.

Девушке оказали медпомощь в Мариинской больнице, наложили швы, прописали лекарства. Позднее ей выдали листок нетрудоспособности, предусматривающий освобождение от работы на 10 дней.

«Моральные страдания истца выразились в том, что, несмотря на произошедшее, спектакль не был остановлен, <...> сотрудники театра не обратили никакого внимания. <...> Ни руководство театра, ни артист, нанесший рану, к истцу не вышли, извинений не принесли, самочувствием не интересовались», – говорится в сообщении.

Истец просит принять отказ от договора оказания услуг, взыскать с ответчика в счет возмещения вреда расходы в 12,2 тыс. рублей, цену билета в размере 8 тыс. рублей, сумму утраченного заработка в размере 38,2 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в 1 млн рублей и штраф за неисполнение требований потребителя в размере 50% от суммы, присужденной судом.

В суд также вызовут третье лицо – актера театра Данилу Козловского.