В Общественной палате оценили проект переноса выходных в 2021 году

В следующем году некоторые праздничные дни выпадают на календарные выходные, поэтому было решено осуществить перенос этих дней именно таким образом, сказала газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок, комментируя проект Минтруда.

Министерство труда подготовило проект постановления правительства о переносе выходных в 2021 году, согласно которому, например, новогодние праздники будут длиться десять дней (с 1 по 10 января), а майские – с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Также предлагается сделать 31 декабря следующего года нерабочим.

«Это связано с календаризацией. 31 декабря 2020-го выпадает на четверг. А десятидневные каникулы заканчиваются 10 января следующего года в воскресенье. Это удобно и для работодателей, и для работников. Так же, как и майские, которые выпадают на дни, близкие к выходным, освобождая несколько полных последовательных рабочих дней для рабочего процесса. 31 декабря 2021-го выпадает на пятницу, что логично сделать выходным», – говорит Починок.

Председатель комиссии напоминает, что ранее было принято решение о том, что будут предоставлены всероссийские «новогодние каникулы» в течение 10 дней. Это решение было неоднократно реализовано в России, и многим семьям нравится, объясняет Починок. Позже уже определили даты, которые наилучшим образом «лягут» на календарь рабочей недели. Она также напоминает, что ранее в России 31 декабря нередко было рабочим днем.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил, что в текущем году 31 декабря невозможно сделать выходным, поскольку это противоречит нынешнему законодательству.