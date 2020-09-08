Рубль снизился к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,23%, до 75,9425 руб., курс евро – на 0,33%, до 89,795 рублей.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00, передает ТАСС.

К 10.06 курс доллара находился на уровне 75,87 руб. (+0,14%), евро рос до 89,62 руб. (+0,13%).

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