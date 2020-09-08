МИД оценил влияние дела Навального на реализацию «Северного потока – 2»

Ситуация с российским блогером Алексеем Навальным не должна сказаться на «Северном потоке – 2», проект должен оставаться вне политики, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

«Мы слышим все эти заявления, которые делаются. Но наша позиция хорошо известна: это коммерческий проект, он должен оставаться вне политики, поскольку укрепляет энергетическую безопасность самой Европы, создает платформу для развития экономического взаимодействия и, конечно, мы исходим из того, что эти интересы в конечном итоге должны возобладать», – передает ТАСС слова Грушко.

Комментируя призыв президента США Дональда Трампа к Европе отказаться от проекта из-за ситуации вокруг Навального, Грушко заявил, что «тут новизны никакой нет».

«Они последовательно и системно борются против «Северного потока», но как нам представляется, в конечном счете Европа должна сама найти в себе силы заявить о своих национальных интересах, если она не хочет оказаться в вассальном положении», – подчеркнул он.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия должна дать разъяснения по инциденту с Алексеем Навальным, иначе Берлин с партнерами «обсудят ответ» на случившееся.

«Я в любом случае не думаю, что россияне вынудят нас изменить позицию по «Северному потоку – 2». Тот, кто этого требует, должен осознавать последствия», – сказал Маас.

По словам официального представителя кабмина Штеффена Зайберта, канцлер Германии Ангела Меркель разделяет мнение главы МИД ФРГ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящее время не видит рисков блокировки Германией строительства газопровода «Северный поток – 2».

В понедельник медики клиники Charite сообщили, что состояние здоровья блогера Алексея Навального улучшилось, его вывели из медицинской комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Напомним, глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что остановка проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным повлечет прекращение энергетического сотрудничества Берлина и Москвы, что является вредным и ошибочным.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД