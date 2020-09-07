Матвиенко выступила перед суперфиналистами конкурса «Лидеры России»

Конкурс «Лидеры России» – суперсовременный, эффективный и скоростной социальный лифт для тех, кто готов проверить, на что он способен, заявила председатель Совета Федерации, один из наставников конкурса Валентина Матвиенко.

«Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

Суперфинал конкурса «Лидеры России 2020» стартовал в воскресенье, 6 сентября, на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Несколько советов суперфиналистам конкурса Матвиенко дала в онлайн-режиме в ходе прямого включения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мне кажется, что «Лидеры России» – это и есть тот самый суперсовременный, эффективный, скоростной социальный лифт. Он абсолютно точно помогает тем, кто готов проверить, на что он способен. В этом зале сегодня все очень красивые, собранные, с умным взглядом, в самом расцвете сил. Единственное – маловато женщин. Активно занимаясь темой женского лидерства, могу сказать, что сейчас как никогда важно все больше задействовать женщин для поиска эффективных ответов на вызовы современности», – сказала спикер Совета Федерации.

Матвиенко рассказала, что уже 21 сентября Совет Евразийского женского форума и платформа «Россия – страна возможностей» запускают образовательную программу «Женщина – Лидер».

«Важно вовлекать женщин-лидеров в общественную повестку. Я точно уверена, что мир устал от брутальной мужской политики, что сейчас наступает эра мягкой женской силы, где особая роль будет у женщин, которые более склонны к компромиссам и дипломатии», – отметила она.

По ее словам, одна из главных задач конкурса «Лидеры России» – формирование широкой сети умных, открытых, любящих свою страну профессионалов, которые составят золотой кадровый резерв на годы вперед.

«Мы видим, что в современном мире все большее значение для успешной карьеры приобретает не только образование, но и способность находить общий язык, понимать чувства людей, их потребности, а главное – приходить на помощь тем, кому сегодня трудно, не быть равнодушными. Антон Павлович Чехов однажды сказал, что «равнодушие – это паралич души». Я считаю очень верным, что по правилам конкурса каждый из вас прошел экзамен на чуткость и отзывчивость. Я имею ввиду социальный проект «Сердце Лидера», в рамках которого вы доказали, что настоящий лидер – это всегда человек с большой душой. По-другому просто не может и не должно быть», – отметила Матвиенко.

Завершая свое выступление, спикер Совета Федерации дала суперфиналистам конкурса «Лидеры России» совет всегда помнить, что добрых дел никогда не бывает много.

Кроме того, к суперфиналистам обратилась глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, которая второй год подряд является наставником конкурса.

«Мои наставляемые – интересные и перспективные молодые люди, связавшие свою жизнь с медициной, со здравоохранением. Один из них – декан ведущего медицинского университета, другой – создатель собственного радиологического подразделения в Санкт-Петербурге. Также я являюсь наставником двух прекрасных девушек: одна из них создала собственную сеть частных клиник в Иваново, вторая – из Ростовской области, она возглавляет поликлинику, вокруг которой создана удивительная творческая аура, правильное взаимоотношение с пациентами. С этими людьми очень приятно общаться, однозначно могу сказать, что это взаимное обогащение. Между наставником и наставляемым должно быть доверие. Я стараюсь помогать им в решении и человеческих, и профессиональных проблем, помогаю дать веру в надежный тыл, защитить в каких-то сложных ситуациях», – поделилась Скворцова.

Она пожелала суперфиналистам дальнейшего развития и никогда не останавливаться на достигнутом «Лидерство – это такое качество, которое должно постоянно вести вперед и распространять свой свет на людей, с которыми ты общаешься. Лидер – тот, кто ведет за собой. При этом он должен оставаться скромным и достойным человеком», – подчеркнула Скворцова.

Сегодня с участниками конкурса работают главы регионов, эксперты, руководители госкорпораций. Среди наставников суперфиналистов – губернатор Новгородской области Андрей Никитин. О своих проектах и планах Андрею Никитину расскажут 11 человек.

Отвечая на вопросы журналистов, Никитин отметил, что самый важный критерий оценки конкурсанта – наличие четкой позиции, кем он хочет быть, каковы его жизненные принципы и чего он хочет добиться, потому что, если человек понимает, чего он хочет, с ним всегда можно выстроить совместную работу.

Глава региона также рассказал о конкурсе «Лидеры Новгородчины», который проводится в области два года.

«У нас есть локальный конкурс «Лидеры Новгородчины», который повторяет конкурс «Лидеры России», по этому конкурсу у нас на средний уровень управления выходят 10-15 человек – это люди, которые становятся главными врачами, директорами школ и других учреждений. Если говорить о реальных результатах состязаний - один из финалистов конкурса «Лидеры России» прошлых лет работает в должности министра цифрового развития Новгородской области», – отметил Никитин.