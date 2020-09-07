Матвиенко выступила перед суперфиналистами конкурса «Лидеры России»

Взгляд
7 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 16:37  |  vz.ru
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Китай намекнул о самых страшных мерах против США

Китай готов надавить на ахиллесову пяту США REUTERS/Jason Lee
Пример России, которая почти полностью избавилась от американских бумаг, оказался заразителен. Китай готов продать от 20% принадлежащего ему госдолга США, а в крайнем случае – полностью распродать американские бумаги. По крайней мере, таков неофициальный сигнал Пекина Вашингтону. Реализуется ли этот поистине катастрофический для всего мира прогноз – и если да, то при каких условиях? Подробности...
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Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
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В России выросло «тепличное» поколение молодых патриотов

По мнению социологов, для нового поколения имеют большое значение слова «справедливость», «коррупция», «отношения», «любовь», в отличие от поколения 90-х. Сергей Коньков/ТАСС
«Можем повторить!» – это для старшего или среднего поколений. Нынешние молодые не хотят «повторять» – доходить до Берлина или Парижа. Они патриоты, но при этом не изоляционисты, не почвенники», – сказал газете ВЗГЛЯД глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Такой вывод социолог делает на основе опросов, проведенных среди российской молодежи. Чем поколение 20-летних отличается от своих предшественников? Подробности...
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Интеллектуалы Америки заранее хоронят свою страну

Америку ждет очень мрачное будущее, полагают сами же многие американцы REUTERS/Stephen Mature
Западные историки и философы предсказывают Соединенным Штатам очень мрачное будущее. Впрочем, у «заката и падения» американской империи есть разные варианты – от вялого угасания до взрывного шока. В чем причины краха Америки, по мнению этих экспертов – и как будет выглядеть ожидаемая ими уже в ближайшие годы катастрофа крупнейшей мировой державы? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Шахматную партию Навального Россия может выиграть

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дело Алексея Навального начинает все больше напоминать «Скрипалиаду». Провокацию, направленную на ухудшение российско-западных отношений и дискредитацию российских властей. Вопрос в том, как России отвечать? Подробности...
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Как в русской армии появились партизаны

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Лубочное изображение партизана – народного мстителя продолжили в годы Великой Отечественной войны придворные историки КПСС, вот и представляем мы партизана таким. На самом деле партизан – кадровый военный. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Такое представление о мире и экономике пришло из «Гарри Поттера»

Сергей Лукьяненко, писатель
Все эти презираемые вами просторы, долы, недра, озера и прочее-прочее – важнейший элемент мирового господства и сейчас, и уж тем более в самом ближайшем будущем. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
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Россия и Китай столкнулись в США

Обсуждение: 4 комментария

Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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  • Стопроцентная

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  • Незначительная

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Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
Вы как потребитель пользовались когда-либо книгой жалоб?
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    Матвиенко выступила перед суперфиналистами конкурса «Лидеры России»

    7 сентября 2020, 16:19

    Текст: Елизавета Булкина

    Конкурс «Лидеры России» – суперсовременный, эффективный и скоростной социальный лифт для тех, кто готов проверить, на что он способен, заявила председатель Совета Федерации, один из наставников конкурса Валентина Матвиенко.

    «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

    Суперфинал конкурса «Лидеры России 2020» стартовал в воскресенье, 6 сентября, на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Несколько советов суперфиналистам конкурса Матвиенко дала в онлайн-режиме в ходе прямого включения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Мне кажется, что «Лидеры России» – это и есть тот самый суперсовременный, эффективный, скоростной социальный лифт. Он абсолютно точно помогает тем, кто готов проверить, на что он способен. В этом зале сегодня все очень красивые, собранные, с умным взглядом, в самом расцвете сил. Единственное – маловато женщин. Активно занимаясь темой женского лидерства, могу сказать, что сейчас как никогда важно все больше задействовать женщин для поиска эффективных ответов на вызовы современности», – сказала спикер Совета Федерации.

    Матвиенко рассказала, что уже 21 сентября Совет Евразийского женского форума и платформа «Россия – страна возможностей» запускают образовательную программу «Женщина – Лидер».

    «Важно вовлекать женщин-лидеров в общественную повестку. Я точно уверена, что мир устал от брутальной мужской политики, что сейчас наступает эра мягкой женской силы, где особая роль будет у женщин, которые более склонны к компромиссам и дипломатии», – отметила она.

    По ее словам, одна из главных задач конкурса «Лидеры России» – формирование широкой сети умных, открытых, любящих свою страну профессионалов, которые составят золотой кадровый резерв на годы вперед.

    «Мы видим, что в современном мире все большее значение для успешной карьеры приобретает не только образование, но и способность находить общий язык, понимать чувства людей, их потребности, а главное – приходить на помощь тем, кому сегодня трудно, не быть равнодушными. Антон Павлович Чехов однажды сказал, что «равнодушие – это паралич души». Я считаю очень верным, что по правилам конкурса каждый из вас прошел экзамен на чуткость и отзывчивость. Я имею ввиду социальный проект «Сердце Лидера», в рамках которого вы доказали, что настоящий лидер – это всегда человек с большой душой. По-другому просто не может и не должно быть», – отметила Матвиенко.

    Завершая свое выступление, спикер Совета Федерации дала суперфиналистам конкурса «Лидеры России» совет всегда помнить, что добрых дел никогда не бывает много.

    Кроме того, к суперфиналистам обратилась глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, которая второй год подряд является наставником конкурса.

    «Мои наставляемые – интересные и перспективные молодые люди, связавшие свою жизнь с медициной, со здравоохранением. Один из них – декан ведущего медицинского университета, другой – создатель собственного радиологического подразделения в Санкт-Петербурге. Также я являюсь наставником двух прекрасных девушек: одна из них создала собственную сеть частных клиник в Иваново, вторая – из Ростовской области, она возглавляет поликлинику, вокруг которой создана удивительная творческая аура, правильное взаимоотношение с пациентами. С этими людьми очень приятно общаться, однозначно могу сказать, что это взаимное обогащение. Между наставником и наставляемым должно быть доверие. Я стараюсь помогать им в решении и человеческих, и профессиональных проблем, помогаю дать веру в надежный тыл, защитить в каких-то сложных ситуациях», – поделилась Скворцова.

    Она пожелала суперфиналистам дальнейшего развития и никогда не останавливаться на достигнутом «Лидерство – это такое качество, которое должно постоянно вести вперед и распространять свой свет на людей, с которыми ты общаешься. Лидер – тот, кто ведет за собой. При этом он должен оставаться скромным и достойным человеком», – подчеркнула Скворцова.

    Сегодня с участниками конкурса работают главы регионов, эксперты, руководители госкорпораций.  Среди наставников суперфиналистов – губернатор Новгородской области Андрей Никитин. О своих проектах и планах Андрею Никитину расскажут 11 человек.

    Отвечая на вопросы журналистов, Никитин отметил, что самый важный критерий оценки конкурсанта – наличие четкой позиции, кем он хочет быть, каковы его жизненные принципы и чего он хочет добиться, потому что, если человек понимает, чего он хочет, с ним всегда можно выстроить совместную работу.

    Глава региона также рассказал о конкурсе «Лидеры Новгородчины», который проводится в области два года.

    «У нас есть локальный конкурс «Лидеры Новгородчины», который повторяет конкурс «Лидеры России», по этому конкурсу у нас на средний уровень управления выходят 10-15 человек – это люди, которые становятся главными врачами, директорами школ и других учреждений. Если говорить о реальных результатах состязаний - один из финалистов конкурса «Лидеры России» прошлых лет работает в должности министра цифрового развития Новгородской области», – отметил Никитин.


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