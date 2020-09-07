Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Возможно, действительно, возникло недопонимание в связи с некоторыми формулировками. Я знаю, что моя коллега принесла извинения, поэтому мы исходим из того, что ни у кого не будет оставаться сомнений в приверженности и в глубоком уважении к Сербии в целом и к руководству Сербии в частности», – цитирует ТАСС Пескова.

По его мнению, этический кодекс поведения дипломатов в соцсетях не может быть прописан, однако необходимо обращать внимание на корректность формулировок, «чтобы не возникало каких-то недопониманий», передает РИА «Новости».

Комментируя эмоциональность высказывания Захаровой о том, как американская сторона решила усадить президента Вучича в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа, Песков заметил, что «в европейской культуре, если говорить о рассадке на международных мероприятиях, нам, конечно, гораздо ближе круглый стол короля Артура».

Песков также подчеркнул, что отношения России и Сербии носят стратегический характер.

«Сербский народ – это братский для нас народ, и все абсолютно, без исключения: руководство РФ, на экспертном уровне – являются приверженными сторонниками развития, дальнейшего развития нашего партнерства», – сказал он.

Также представитель Кремля добавил, что российский МИД делает очень многое для развития отношений между Россией и Сербией, «в том числе и для посильной защиты интересов братского народа Сербии на международной арене».

Ранее делегации Сербии и Косова договорились с США об инвестициях на сумму 13 млрд долларов для развития совместных проектов Белграда и Приштины.

Позже в интернете распространилась фотография, сделанная в ходе визита, на которой сербский лидер сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Снимок в своем Facebook прокомментировала Мария Захарова.

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич выразил негодование по поводу этого поста и пристыдил Захарову.

Сам Вучич назвал примитивизмом публикацию Захаровой и выразил сожаление о том, что российская сторона не ценит отношение Сербии к России.

После этого Захарова извинилась за свой пост в соцсетях о Вучиче, сообщив, что запись неверно истолковали.