Финалисты конкурса «Лидеры России» получили возможность задать вопрос Мишустину

Глава российского правительства Михаил Мишустин посетит суперфинал конкурса управленцев «Лидеры России», сообщила пресс-служба кабмина.

Суперфинал пройдет в подмосковном Солнечногорске в понедельник. Мишустин выступит перед финалистами, а также ответит на их вопросы, передает ТАСС.

Открытие суперфинала конкурса «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – состоялось в воскресенье.

Суперфиналы проводятся на базе мастерской управления «Сенеж», в состязании участвуют 300 человек, из них 270 человек вышли в последний этап по итогам региональных полуфиналов. Кроме того, по 10 человек вышло от каждого из трех спецнаправлений: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».