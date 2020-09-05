Кириенко наградил победителей грантового конкурса фестиваля «Таврида – АРТ»

На фестивале «Таврида – АРТ» подвели итоги грантового конкурса молодежных инициатив, публичную защиту прошли свыше 150 проектов.

Победителями конкурса стали 30 участников из 19 российских регионов, на реализацию их идей выделили 15 млн рублей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В 2020 году мы внесли изменения в конкурс: теперь он общий для всех девяти направлений, – рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко. – В итоге у нас прошла одна большая церемония награждения для всех участников арт-кластера. Мы видим, как ребята воплощают свои идеи в жизнь и с каждым годом конкурс набирает все большие масштабы. Желаю всем победителям удачи и успешной реализации своих проектов».

В конкурсе приняли участие молодые деятели культуры и искусств от 18 до 30 лет. Свои проекты представили участники из 47 регионов России. Самыми результативными оказались республика Татарстан, Кабардино-Балкарская республика и Москва: по трое участников из этих регионов получили финансовую поддержку на реализации своих идей.

Грантовый конкурс прошел в девяти номинациях: добровольчество, инициативы творческой молодежи, молодежные медиа, патриотическое воспитание, профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие, развитие социальных лифтов, спорт, ЗОЖ, туризм, студенческие инициативы, укрепление семейных ценностей. Самая популярная номинация – инициативы творческой молодежи.

Защита проектов проходила в течение двух дней. В качестве идей молодые люди презентовали туристические экскурсии по регионам России, сценарии кинофильмов, концепции архитектурных бюро и региональных арт-кластеров, интенсивы по развитию движения КВН. Проекты молодых деятелей культуры и искусств оценивали эксперты креативных индустрий и Федерального агентства по делам молодежи по социальному проектированию.

Самый крупный грант получила Татьяна Черных из республики Бурятия. Ее проект «Отправная точка» получил финансовую поддержку в размере 1 млн 160 тыс. рублей. «Наш проект – это своего рода точка старта для молодежи из отдаленных сел Бурятии. Сейчас у молодых людей нашего региона не так много возможностей для полной реализации своего потенциала. Ребята после школы сразу идут работать, пропуская обучение в ссузах и вузах, поэтому они не могут получить ту социализацию, которая есть у студентов во время учебы в коллективе и на мероприятиях. Они не всегда знают обо всех возможностях, которые есть у нас в стране, просто потому что не крутятся в молодежной среде. В рамках проекта мы организуем именно образовательный модуль, чтобы познакомить ребят с различными возможностями для молодежи, в том числе и с социальным проектированием», – поделилась впечатлениями победительница конкурса проектов.

Впереди у победителей есть год для успешной реализации проектов в своих регионах. Вскоре 30 молодых деятелей культуры и искусств вернутся в родные города и приступят к воплощению своих идей.