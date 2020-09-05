Президент Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города и выразил надежду, что празднование без массовых мероприятий из-за сохраняющихся ограничений, связанных с коронавирусом, найдет понимание у жителей и гостей столицы. Он указал, что в период эпидемии все городские службы Москвы действовали быстро и слаженно.

Выступая в субботу на торжественном мероприятии по случаю Дня города в концертном зале «Зарядье», Путин поздравил жителей Москвы с праздником, передает ТАСС.

Он отметил, что в период эпидемии «все службы действовали грамотно, быстро, слаженно и в целом эффективно». В столице за крайне короткий срок было организовано все необходимое для лечения заразившихся коронавирусом, профилактики нового заболевания, обеспечения жизнеспособности города и безопасности москвичей.

«В этом году, к сожалению, он (День города) отмечается без грандиозных и традиционных массовых мероприятий. Уверен, что москвичи и гости нашей столицы относятся к этому с пониманием. И вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны», – сказал российский лидер.

Он также признался, что его обрадовало то, как москвичи, в том числе известные, включились в волонтерскую работу на фоне коронавируса: «Среди тех, кто доставлял продукты и лекарства пожилым людям, можно было встретить и достаточно известных людей – актеров, музыкантов. Никто не брезговал этой работой. Наоборот, что меня радовало, вы знаете, было приятно смотреть – гордились этим, и по праву».

Глава государства заметил, что волонтеры своей самоотверженностью заслужили огромное уважение москвичей. Он подчеркнул, что всех добровольцев объединило стремление быть полезными, внести свой вклад в борьбу с эпидемией.

«Я благодарю вас за смелость и солидарность, за ваши чуткие, добрые сердца», – заключил президент.

Напомним, празднование Дня города в Москве проходит традиционно в первые выходные осени, 5 и 6 сентября.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, масштабные народные гулянья, включая фестиваль на Тверской улице, проводиться не будут. Основные праздничные события пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры.

Накануне, 4 сентября, Владимир Путин заявлял, что социально-экономическая ситуация в Москве достаточно благоприятная, несмотря на ситуацию с коронавирусом.