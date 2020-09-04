Путин назвал благоприятной социально-экономическую ситуацию в Москве

Взгляд
4 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 13:54  |  vz.ru
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«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

США помогут Газпрому подписать контракт с Китаем по второй «Силе Сибири» Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
Новый газопровод в Китай «Сила Сибири – 2» объединит газотранспортные системы запада и востока, заявил Газпром. Это позволит Москве оперативно перенаправить в Китай идущие сейчас в Европу объемы газа. Что этот газопровод даст России и стоит ли Европе опасаться «Силы Сибири – 2»? Подробности...
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Россия и Китай поборются за роль главного врага США

РФ и КНР остаются стратегическими партнерами, но в США болеют за разные команды Михаил Метцель/ТАСС
Ноябрьские выборы президента решат для Америки один из главных геополитических вопросов: кто ее главный противник и с чьим влиянием нужно бороться в первую очередь – России или Китая. Для Пекина ставка в этой игре значительно выше, чем для Москвы: там серьезно заинтересованы в том, чтобы в Белый дом переехал Джо Байден, обещающий обрушить на Кремль страшные кары. Подробности...
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Как «калужское чудо» работает на людей

Региональные власти прилагают усилия не только к тому, чтобы областной центр выглядел красиво Светлана Тарасова/РИА «Новости»
Как совместить меры по борьбе с эпидемией и поддержку промышленных производств? Создать комфортную жизнь для населения и одновременно экономить бюджет? Наладить обратную связь с гражданами, в том числе в социальных сетях? Рецепты управления регионом от и. о. губернатора Калужской области Владислава Шапши для специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву

Ангела Меркель уже сталкивалась с тем, что ее телефон прослушивали – правда, американцы Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
Радиоэлектронная разведка Белоруссии «перехватила разговор», который доказывает, что дело об отравлении Алексея Навального является фальсификацией. По крайней мере, это утверждает белорусский лидер Александр Лукашенко. Как мог бы произойти подобный перехват и действительно ли у Белоруссии для этого есть технические возможности? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Большевикам доверять нельзя

Андрей Бабицкий, журналист
Суть большевизма – вовсе не диктатура пролетариата. Его вообще незачем привязывать к Марксу. Большевики – тоталитарная секта, члены которой убеждены в наличии единственно верного учения, которое «всесильно». Подробности...
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Нет оружия сильнее, чем деревянная шпага

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Как хотите, но трудно поверить в случайные совпадения. 1 сентября ушли из жизни педагог-новатор, писатель Владислав Крапивин и актриса Ирина Печерникова, сыгравшая учительницу английского в лучшем советском фильме о школе – «Доживем до понедельника». Подробности...
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Католицизм и православие столкнулись на белорусском майдане

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
В Белоруссии сегодня две самых заметных конфессии – православие и католицизм. Именно они борются за внимание митингующих. Вся проблема в том, что у Восточной и Западной церквей слишком разные взгляды на революцию. Подробности...
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Россия и Китай столкнулись в США

Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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    Путин назвал благоприятной социально-экономическую ситуацию в Москве

    4 сентября 2020, 13:14

    Текст: Евгения Шестак

    Социально-экономическая ситуация в Москве достаточно благоприятная, несмотря на пандемию коронавируса, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

    «Учитывая и состояние, и динамику развития экономики, социальной сферы, управления финансами городскими, социально-экономическая ситуация в столице является весьма благоприятной, надо это признать. Хочу это отметить и поблагодарить и вас, и всю вашу команду за результаты вашей работы», – цитирует РИА «Новости» президента.

    При этом Путин отметил, что в Москве есть и проблемные вопросы, которые всегда обсуждаются.

    «Не может не быть проблем в таком крупном мегаполисе – 10 с лишним млн человек плюс 3 млн приезжих каждый день. Население растет с каждым годом», – добавил он. 

    Также глава государства отметил, что московские власти предприняли очень энергичные шаги в борьбе с коронавирусом. Президент уточнил, «что контактов между людьми очень много, промышленность очень развита, сфера услуг очень развита».

    «Ясно, что в такой обстановке трудно было избежать какой-то вспышки. Но тем не менее городские власти, предприняв энергичные, я бы сказал, очень энергичные и эффективные шаги для борьбы с этой заразой, все-таки вышли на то, что не только стабилизировало ситуацию, но и начало сокращать количество зараженных», – подчеркнул Путин.

    Президент напомнил, что московские власти первыми ввели ограничения, «но и первые начали, по сути дела, их снимать, оказывая одновременно помощь другим регионам России».

    В свою очередь Собянин отметил, что принимаемые Москвой решения по коронавирусу были согласованы с правительством России. 

    «Они, действительно, вначале были достаточно жесткими, но жесткими в меру, в той части, только для того чтобы сбить волну эпидемии, с одной стороны; с другой стороны, дать все-таки возможность нормально функционировать городу. И как только появилась возможность выходить из этого состояния, мы начали открывать одну за другой отрасли», – сказал он.

    Кроме того, Собянин сообщил, что сделал прививку от коронавируса для того, «чтобы придать тонус коллегам, самому быть уверенным, что у нас открылось окно возможностей в этой ситуации». 

    «Я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии. Чувствую себя нормально, дай бог, чтобы было так и дальше», – отметил Собянин. 

    По его словам, со следующей недели начнутся пострегистрационные испытания вакцины. 

    «Вся инфраструктура готова, информационная система для контроля за прохождением испытаний готова, необходимые материальные склады для концентрации вакцины, для ее развоза – вся эта инфраструктура готова, ждем окончательных решений от Института Гамалеи и передачи нам вакцины», – сказал он. 

    Вместе с тем мэр столицы подчеркнул, что расслабляться в борьбе с коронавирусом не стоит, в связи с этим количество проводимых тестов в Москве не уменьшается. 

    «Действительно расслабляться не нужно, поэтому у нас количество тестов, которые мы проводим, не уменьшается, а увеличивается, и мы стараемся строго следить за теми требованиями, которые выставляют санитарные врачи на транспорте, в торговле, в социальной системе и так далее. Это очень важно для того, чтобы ситуация и дальше продолжала быть стабильной», – сказал Собянин.

    Он уточнил, что сфера торговли и услуг в Москве вышла на докризисный уровень. Также на этот уровень вышла промышленность, стройка – на уровень, сопоставимый с докризисным.

    Ранее Собянин заявил, что Москва прошла через пандемию коронавируса с минимально возможными потерями. По его словам, благодаря программе развития городской среды столица оказалась готова к пандемии, хотя и не готовилась к ней.

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