Путин назвал благоприятной социально-экономическую ситуацию в Москве

Социально-экономическая ситуация в Москве достаточно благоприятная, несмотря на пандемию коронавируса, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Учитывая и состояние, и динамику развития экономики, социальной сферы, управления финансами городскими, социально-экономическая ситуация в столице является весьма благоприятной, надо это признать. Хочу это отметить и поблагодарить и вас, и всю вашу команду за результаты вашей работы», – цитирует РИА «Новости» президента.

При этом Путин отметил, что в Москве есть и проблемные вопросы, которые всегда обсуждаются.

«Не может не быть проблем в таком крупном мегаполисе – 10 с лишним млн человек плюс 3 млн приезжих каждый день. Население растет с каждым годом», – добавил он.

Также глава государства отметил, что московские власти предприняли очень энергичные шаги в борьбе с коронавирусом. Президент уточнил, «что контактов между людьми очень много, промышленность очень развита, сфера услуг очень развита».

«Ясно, что в такой обстановке трудно было избежать какой-то вспышки. Но тем не менее городские власти, предприняв энергичные, я бы сказал, очень энергичные и эффективные шаги для борьбы с этой заразой, все-таки вышли на то, что не только стабилизировало ситуацию, но и начало сокращать количество зараженных», – подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что московские власти первыми ввели ограничения, «но и первые начали, по сути дела, их снимать, оказывая одновременно помощь другим регионам России».

В свою очередь Собянин отметил, что принимаемые Москвой решения по коронавирусу были согласованы с правительством России.

«Они, действительно, вначале были достаточно жесткими, но жесткими в меру, в той части, только для того чтобы сбить волну эпидемии, с одной стороны; с другой стороны, дать все-таки возможность нормально функционировать городу. И как только появилась возможность выходить из этого состояния, мы начали открывать одну за другой отрасли», – сказал он.

Кроме того, Собянин сообщил, что сделал прививку от коронавируса для того, «чтобы придать тонус коллегам, самому быть уверенным, что у нас открылось окно возможностей в этой ситуации».

«Я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии. Чувствую себя нормально, дай бог, чтобы было так и дальше», – отметил Собянин.

По его словам, со следующей недели начнутся пострегистрационные испытания вакцины.

«Вся инфраструктура готова, информационная система для контроля за прохождением испытаний готова, необходимые материальные склады для концентрации вакцины, для ее развоза – вся эта инфраструктура готова, ждем окончательных решений от Института Гамалеи и передачи нам вакцины», – сказал он.

Вместе с тем мэр столицы подчеркнул, что расслабляться в борьбе с коронавирусом не стоит, в связи с этим количество проводимых тестов в Москве не уменьшается.

«Действительно расслабляться не нужно, поэтому у нас количество тестов, которые мы проводим, не уменьшается, а увеличивается, и мы стараемся строго следить за теми требованиями, которые выставляют санитарные врачи на транспорте, в торговле, в социальной системе и так далее. Это очень важно для того, чтобы ситуация и дальше продолжала быть стабильной», – сказал Собянин.

Он уточнил, что сфера торговли и услуг в Москве вышла на докризисный уровень. Также на этот уровень вышла промышленность, стройка – на уровень, сопоставимый с докризисным.

Ранее Собянин заявил, что Москва прошла через пандемию коронавируса с минимально возможными потерями. По его словам, благодаря программе развития городской среды столица оказалась готова к пандемии, хотя и не готовилась к ней.

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