Собянин: Москва не готовилась, но оказалась готова к пандемии

Москва прошла через пандемию коронавируса с минимально возможными потерями, заявил мэр города Сергей Собянин. По его словам, благодаря программе развития городской среды столица оказалась готова к пандемии, хотя и не готовился к ней.

«Я глубоко убежден, что мы прошли через пандемию с минимально возможными потерями неслучайно. И везение тут ни при чем <...> Мы не допустили коллапса здравоохранения, смогли защитить старшее поколение, да и экономические потери в итоге оказались меньше, чем могли бы быть», – заявил мэр в своем личном блоге.

Собянин добавил, что Москва прошла самую тяжелую фазу пандемии с наименьшими потерями, в отличие от других крупных мегаполисов мира.

По его словам, в борьбе с коронавирусом помогла адекватная реакция на сообщения из Китая, прочный фундамент и достаточные ресурсы, а также поддержка москвичей.

Мэр столицы подчеркнул, что программа развития города, которой посвятили последние 10 лет, дала свои плоды, и Москва оказалась готова к пандемии, хотя и не готовилась к ней.



Отдельное внимание Собянин уделил системе здравоохранения, подчеркнув, что благодаря своевременной модернизации в больницах и поликлиниках было достаточно ресурсов, чтобы отстоять обрушившийся поток пациентов. Он отметил, что во многом столице также помогла ранняя закупка ИВЛ.

«В мире развернулась настоящая война за аппараты ИВЛ. А в Москве мы за последние годы закупили тысячи единиц этой техники. И она у нас просто была. Именно поэтому даже на пике пандемии врачам не пришлось принимать кошмарные решения о том, кого будем, а кого – не будем спасать», – подчеркнул он.

Ранее Собянин заявил, что осенью Москва может столкнуться с некоторым осложнением ситуации с коронавирусом из-за начала учебного года и возвращения людей с дач.

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