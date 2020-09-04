В центре Тбилиси произошел взрыв

У здания Большого концертного зала (Филармонии) в центре Тбилиси прогремел взрыв, есть пострадавшие.

На месте мобилизованы пожарно-спасательные бригады и патрульная полиция. Пока неизвестно, что стало причиной взрыва, сообщает «Sputnik Грузия».

В то же время передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ сообщает, что в результате инцидента погиб один человек.

«Мы услышали громкий взрыв, что именно произошло, пока не знаем. Сразу приехали полицейские, скорая. Говорят, что трое пострадали и один погиб...», – заявил очевидец.

МВД и сотрудники патрульной полиции пока не комментируют ситуацию.