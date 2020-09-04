Москвичам сказали, когда наступит бабье лето

Взгляд
4 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 15:25  |  vz.ru
Разделы

«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

США помогут Газпрому подписать контракт с Китаем по второй «Силе Сибири» Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
Новый газопровод в Китай «Сила Сибири – 2» объединит газотранспортные системы запада и востока, заявил Газпром. Это позволит Москве оперативно перенаправить в Китай идущие сейчас в Европу объемы газа. Что этот газопровод даст России и стоит ли Европе опасаться «Силы Сибири – 2»? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия и Китай поборются за роль главного врага США

РФ и КНР остаются стратегическими партнерами, но в США болеют за разные команды Михаил Метцель/ТАСС
Ноябрьские выборы президента решат для Америки один из главных геополитических вопросов: кто ее главный противник и с чьим влиянием нужно бороться в первую очередь – России или Китая. Для Пекина ставка в этой игре значительно выше, чем для Москвы: там серьезно заинтересованы в том, чтобы в Белый дом переехал Джо Байден, обещающий обрушить на Кремль страшные кары. Подробности...
Перейти в раздел…

Как «калужское чудо» работает на людей

Региональные власти прилагают усилия не только к тому, чтобы областной центр выглядел красиво Светлана Тарасова/РИА «Новости»
Как совместить меры по борьбе с эпидемией и поддержку промышленных производств? Создать комфортную жизнь для населения и одновременно экономить бюджет? Наладить обратную связь с гражданами, в том числе в социальных сетях? Рецепты управления регионом от и. о. губернатора Калужской области Владислава Шапши для специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву

Ангела Меркель уже сталкивалась с тем, что ее телефон прослушивали – правда, американцы Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
Радиоэлектронная разведка Белоруссии «перехватила разговор», который доказывает, что дело об отравлении Алексея Навального является фальсификацией. По крайней мере, это утверждает белорусский лидер Александр Лукашенко. Как мог бы произойти подобный перехват и действительно ли у Белоруссии для этого есть технические возможности? Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Большевикам доверять нельзя

Андрей Бабицкий, журналист
Суть большевизма – вовсе не диктатура пролетариата. Его вообще незачем привязывать к Марксу. Большевики – тоталитарная секта, члены которой убеждены в наличии единственно верного учения, которое «всесильно». Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев

Нет оружия сильнее, чем деревянная шпага

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Как хотите, но трудно поверить в случайные совпадения. 1 сентября ушли из жизни педагог-новатор, писатель Владислав Крапивин и актриса Ирина Печерникова, сыгравшая учительницу английского в лучшем советском фильме о школе – «Доживем до понедельника». Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Католицизм и православие столкнулись на белорусском майдане

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
В Белоруссии сегодня две самых заметных конфессии – православие и католицизм. Именно они борются за внимание митингующих. Вся проблема в том, что у Восточной и Западной церквей слишком разные взгляды на революцию. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Россия и Китай столкнулись в США

Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

Перейти в раздел…

В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
Подробности...

Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
Подробности...

Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Вы как потребитель пользовались когда-либо книгой жалоб?
  • Да

  • Нет
Какой должна быть система образования России в условиях угрозы коронавируса?
  • Очной

  • Дистанционной

  • Смешанной очно-дистанционной
Следите ли вы за курсом рубля?
  • Да, регулярно

  • Да, время от времени

  • Не слежу
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Ядерные бомбардировщики США подлетели к Крыму со стороны Украины
    Врачи предположили, что могло спровоцировать состояние Навального Путин обсудил с Совбезом предстоящий визит Лукашенко в Москву Власти Москвы пообещали «удвоить» метро Германия не ответила на вопрос о позиции по «Северному потоку – 2»
    Украинские студенты призвали белорусских не повторять ошибки Майдана ФСБ пресекла массовые убийства в нескольких регионах Американским спортсменам пригрозили отстранением от Олимпиады Китай запустил многоразовый испытательный космический корабль
    НАТО потребовало от России раскрыть ОЗХО программу «Новичок» Российские спецслужбы начали анализ данных Минска по заявлению Берлина о Навальном Грузия связала кибератаку на лабораторию Лугара с ситуацией вокруг Навального Установлен отец ребенка 13-летней школьницы в Красноярском крае

    Главная тема


    Россия и Китай поборются за роль главного врага США

    украинская дипломатия


    Киев призвал Запад наказать Россию из-за ситуации с Навальным

    центр инноваций


    Шойгу назвал место для строительства города передовой науки

    повторное голосование


    Эксперт объяснил призыв Трампа к массовому преступлению на выборах в США

    Видео

    следы «Новичка»


    В Европе не поверили в отравление Навального Москвой

    Новый газопровод


    «Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

    комплексы «Калибр»


    Как встали планы увеличить мощь российских подводных лодок

    бывший ссср


    Узбеки не случайно вспомнили про Сталина

    расплатиться за ошибки


    Геворг Мирзаян: Зачем Лукашенко едет на встречу с Путиным

    игра-стратегия


    Ирина Алкснис: Москва не могла выиграть на постсоветском пространстве

    американские горки


    Алексей Алешковский: Без благих намерений дорогу в ад не вымостишь

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Вы как потребитель пользовались когда-либо книгой жалоб?

    Москвичам сказали, когда наступит бабье лето

    4 сентября 2020, 14:59

    Текст: Ксения Панькова

    В Московском регионе прогнозируется бабье лето, но наступит оно после осеннего ненастья, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    «Бабье лето – да, оно в этом году прогнозируется. Теплая погода сейчас – это еще не бабье лето. Это просто летняя погода. Как вы знаете, бабье лето по определению – это период теплой погоды после осеннего ненастья, а пока холодов не было. Так что москвичам придется поежиться», – цитирует «Интерфакс» Вильфанда.

    По словам метеоролога, ближайшие выходные в Москве будут еще теплыми: 4-6 сентября ожидается 23-25 градусов тепла, облачно с прояснениями. Такая погода больше характерна для летних месяцев и превышает климатическую норму.

    Затем будет понижение температуры. В понедельник ожидается около +21, местами возможен небольшой дождь. Во вторник, 8 сентября, дожди усилятся, погода будет облачной, а температура будет в диапазоне +19-21 градус. Наконец, в среду, 9 сентября, уже +18, облачно и по-прежнему дождливо.

    Вильфанд отметил, что после дождей должно наступить улучшение, однако сроки не назвал, пояснив, что обычно Гидрометцентр сообщает о бабьем лете за 2-3 дня до его начала.

    Кроме того, Вильфанд сообщил, что юг европейской части России в ближайшие дни ожидает «невыносимая жара», температура будет выше климатической нормы на 2-6 градусов.

    Напомним, лето 2020 года признали самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Северном полушарии.

    Ранее Гидрометцентр предупредил россиян об аномально теплой погоде в начале сентября.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •