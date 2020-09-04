Конкурсанты «Большой перемены» спели с Дианой Арбениной

В Крыму 3 сентября состоялось выступление Дианы Арбениной и хора участников Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в рамках концертной программы фестиваля «Таврида-АРТ 2020».

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». 160 школьников из разных регионов страны исполнили известную песню группы «Ночные снайперы» – «Гавань», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Конкурсант «Большой перемены» из Севастополя Александр Иванов рассказал, что он регулярно участвует в творческих мероприятиях, которые проводятся в сообществе конкурса.

«Я очень рад, что я выступил на одной сцене со звездой – Дианой Арбениной. Спасибо «Тавриде» и «Большой перемене» за такую возможность. Мы репетировали чуть меньше месяца, но у нас все получилось», – сообщил он, добавив, что мечтает выступить на большой сцене с авторской песней.

В конкурсе «Большая перемена» принимают участие более 1 млн старшеклассников. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Твори!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добровольчество («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Дистанционный этап конкурса «Большая перемена» проходил на сайте БольшаяПеремена.онлайн. В полуфиналы «Большой перемены» вышли 6 тыс. школьников, финалистами станут 1,2 тыс. человек, а победителями – 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников.

Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 млн рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1,2 тыс. человек) получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 млн рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования и Федерального агентства по делам молодежи.