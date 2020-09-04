Украина пообещала жесткую реакцию на действия Белоруссии

Украинская сторона будет жестко реагировать только на действия Белоруссии, а не на словесные обвинения о вмешательстве Киева в дела республики, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Когда я говорил, что мы будем жестко реагировать, то имел в виду, что мы будем так реагировать на жесткие действия со стороны Белоруссии, а не на слова», – цитирует ТАСС Кулебу.

По его словам, в Киеве считают, что все обвинения о вмешательстве Украины в дела Белоруссии не соответствуют действительности.

«Звучат какие-то фантасмагорические обвинения (в участии Украины в протестах в Белоруссии). Это неправда», – сказал он.

Кулеба добавил, что очень обидно слышать обвинения в том, что Украина не делает.

Ранее Кулеба заявил, что Киев может присоединиться к санкциям Европейского союза в отношении Белоруссии.

В то же время министр указал, что Киев не видит оснований для полного разрыва дипотношений с Минском. Он не исключил, что отозванный посол Украины вернется в Белоруссию после консультаций и принятия решений, на основе которых будут развиваться отношения Киева и Минска. Кулеба добавил, что на паузе находятся только двусторонние встречи с белорусской стороной.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Украины внесет на рассмотрение руководства страны предложения по дальнейшему развитию белорусско-украинских отношений.

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