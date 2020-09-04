ЭИСИ запустил проект «Факт UP» о реализации региональных практик

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) запустил проект «Факт UP» на YouTube, в котором рассказывается о реализации региональных практик в сфере социальной политики.

«Факт UP» – проект, который задает вопросы регионам и местной власти. Идея YouTube шоу заключается в том, чтобы рассказать об управленческих практиках в сфере социальной политики, которые реализуются в регионах России, и показать ситуацию как глазами власти, так и тех, для кого эти практики внедряются, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Управленческие практики – наиболее эффективные и интересные меры и проекты, которые инициируют главы регионов для повышения социального самочувствия.

Задачей проекта является общение с обеими сторонами конкретных кейсов, оценка как положительных, так и отрицательных сторон реализованных региональных практик, чтобы дать им объективную оценку.

Первый выпуск посвящен возрождению футбольного клуба «Амкар» в Пермском крае. «Факт UP» разбирается в причинах, по которым власти приняли решение восстановить клуб, и как это решение повлияет на развитие бренда региона и становление детско-юношеского спорта.

Важный элемент проекта – двусторонняя обратная связь и диалог власти и общества, поэтому в выпуске приняли участие бывшие игроки ФК «Амкар», родители молодых футболистов, спортивные эксперты, у которых есть свой взгляд на действия власти.

«ЭИСИ уже полтора года занимается сбором и анализом региональных управленческих проектов, за это время мы накопили почти 12 тыс. практик, создали портал, представляющий собой площадку для тиражирования эффективных решений. Сегодня ЭИСИ запускает новый проект – Youtube шоу «Факт UP», в котором мы проверяем реализацию этих практик», – отметила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Выпуски шоу размещаются на YouTube.