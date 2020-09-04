Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи опустился на 0,4% и достиг 2920,22 пункта, а индекс РТС – на 0,08%, до 1222,21 пункта, передает ТАСС.

К 10.05 индекс Мосбиржи находился на отметке 2911,40 пункта (-0,7%). Индекс РТС торговался на уровне 1214,72 пункта (-0,69%).