В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. С этой инициативой он обратился в письме на имя министра финансов Антона Силуанова.

Депутат предложил рассмотреть возможность увеличить размер этих вычетов до четырех тысяч рублей на первого и второго ребенка, а на третьего и каждого следующего – до 8 тыс. рублей, сообщает RT.

На сегодня размер налогового вычета на первого и второго ребенка составляет по 1,4 тыс. рублей, а на третьего и последующего ребенка – по три тысячи рублей. Вычет можно получать до того момента, пока общий доход, который облагается налогом в 13%, за текущий год не достигнет 350 тыс. рублей. По мнению Федорова, сумму дохода, до достижении которого россияне смогу получать вычеты на детей, нужно увеличить до 600 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что правительство планирует выделить в 2020 году дополнительно 34,3 млрд рублей из Резервного фонда на софинансирование ежемесячной выплаты на ребенка от трех до семи лет. Эта сумма, как уточнили в Минфине, может быть увеличена.

В августе министерство труда и соцзащиты сообщило о разработке проекта об увеличении с 1 января 2021 года размера выплат семьям, среднедушевой доход которых не достигает величины регионального прожиточного минимума при текущем размере пособий.