Минфин не исключил увеличения финансирования выплат на детей

Российское правительство до конца 2020 года может направить дополнительные средства для выплат на детей от трех до семи лет, сообщило министерство финансов.

«Как уточнил министр финансов России Антон Силуанов, при необходимости до конца года может быть принято решение о дополнительном финансировании, чтобы выполнить обязательства в полном объеме», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Правительство планирует выделить в 2020 году дополнительно 34,3 млрд рублей из резервного фонда на софинансирование ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет.

«Дополнительное увеличение бюджетных средств вызвано ростом числа заявителей. Так, в августе число получателей выплаты превысило 3 млн человек, при этом граждане продолжают направлять заявления о назначении выплаты. Сейчас 800 тыс. заявлений находятся на рассмотрении», – отметили в министерстве.

В августе Министерство труда и соцзащиты сообщило о разработке проекта об увеличении с 1 января 2021 года размера выплат семьям, среднедушевой доход которых не достигает величины регионального прожиточного минимума при текущем размере пособий.