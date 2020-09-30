Врачи в Чувашии спасли пациентку со 100-процентным поражением легких

Пациентку с пораженными на 100% легкими из-за коронавируса в Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн в Чебоксарах удалось спасти, об этом сообщил региональный минздрав.

Стационар госпиталя по приказу ведомства перепрофилировали для приема пациентов с коронавирусом.

«Врачи госпиталя обрели бесценный опыт в борьбе с новой коронавирусной инфекцией и могут отстоять жизнь пациентов даже в самых тяжелых случаях, когда кажется, что шансов на выздоровление осталось уже слишком мало. Так, состоялась выписка 66-летней пациентки, тяжелый ход лечения которой был обусловлен подтвержденной коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией со 100% поражением легких, сахарным диабетом, морбидным ожирением и заболеваниями сердечно-сосудистой системы», – говорится в сообщении минздрава республики в Instagram.

Пациентка лежала в отделении анестезиологии и реанимации, за ее жизнь медики боролись больше месяца.

«Высокая квалификация и огромная практика специалистов госпиталя позволили выбрать эффективную тактику лечения в столь тяжелом случае и сохранить жизнь женщины», – добавили в министерстве.

В Чувашии на данный момент зафиксировано 8 тыс. 597 случаев коронавируса, выздоровели 7 тыс. 249 человек, 93 скончались.