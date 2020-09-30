Подведены итоги рабочего визита Дегтярева в Амурск

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил с рабочей поездкой Амурск, где встретился с главами Амурского гидрометаллургического комбината (АГМК) и Амурской лесопромышленной компании (УК RFP Group) и посетил производство.

Лесопромышленная компания завершает в Амурске работу по созданию Дальневосточного центра переработки древесины. В 2009 году приказом Минпромторга РФ он включен в перечень приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов, а в 2015 году компания стала резидентом площадки Амурск ТОСЭР «Комсомольск».

На сегодняшний день объем инвестиций по этому проекту уже превысил пятнадцать с половиной миллиардов рублей. Проект представляет собой целый промышленный комплекс из трех предприятий – завод по производству 300 тыс. кубометров лущеного шпона в год, завод по производству пиломатериалов мощностью 230 тыс. кубометров ежегодно уже работают. Третий объект – завод по производству пеллет (топливных гранул), рассчитанный на выпуск 100 тыс. тонн продукции в год, должен заработать в ноябре – декабре, передает «Комсомольская правда».

«Мы сталкиваемся с тем, что в переработку идет около половины заготавливаемого леса. Низкосортную древесину не может переработать ни один завод на Дальнем Востоке. Поэтому хотелось бы, чтобы на федеральном уровне был проработан вопрос снижения экспортных пошлин. На низкосортную древесину есть спрос в Китае, где имеются крупные ЦБК», – рассказал генеральный директор УК RFP Group Дмитрий Вальтфогель.

Амурский гидрометаллургический комбинат презентовал эффективные и экологически безопасные технологии для переработки золотосодержащих концентратов упорных и дважды упорных руд. Компания готовит к запуску новую автоклавную линию. К 2023 году она позволит существенно увеличить объем мощностей и организовать более четырехсот рабочих мест.

Обсудили стороны и вопросы социального партнерства. Дегтярев встретился с генеральным директором компании «Полиметалл» Виталием Несисом. Компания известна тем, что проводит активную социальную политику. Так, в Амурске она уже в течение нескольких лет выделяет средства на обеспечение оборудованием и капитальный ремонт помещений центральной районной больницы. Модернизированы женская консультация и стоматологический кабинет. На средства компании приобретена машина скорой помощи. Около 10 млн компания выделила на борьбу с коронавирусной инфекцией.

«Договорились, что компания продолжит поддерживать медицину в Амурске. До конца года она готова дополнительно выделить 34 млн рублей на приобретение медицинского оборудования», – отметил Дегтярев.

Врио губернатора подчеркнул, что к крупному бизнесу в регионе должны быть повышенные требования в частности социальной поддержки населения, особенно в области здравоохранения и образования.