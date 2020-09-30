Погребинский: Отставки Фокина добились жалкие и ничтожные люди

Взгляд
30 сентября, среда  |  Последнее обновление — 14:14  |  vz.ru
Разделы

Белоруссию попросят заплатить за газ

Белоруссия и Россия договорились по цене на газ Иван Руднев/РИА «Новости»
Россия и Белоруссия достигли консенсуса в двух главных вопросах – по цене на российский газ и по поводу создания единого рынка газа. Об этом заявил посол Белоруссии в России после встречи с главой Газпрома. Неужели Лукашенко сумел добиться от России всего, чего так долго хотел? Эксперты считают, что белорусскому президенту за эту сделку тоже придется выполнить ряд требований Москвы. Подробности...
Перейти в раздел…

Российские военные в Сирии решили пять главных задач

Многие на Западе предрекали, что операция в Сирии станет для России «вторым Афганом» Михаил Климентьев/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Ровно пять лет назад Россия вступила в сирийскую войну, что до сих пор официально называют участием в антитеррористической операции. Между тем задачи, стоявшие перед нашим государством и его вооруженными силами, были более глобальными, чем победа над террористической группировкой в отдельно взятой стране. Пришло время подводить итоги. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
Перейти в раздел…

Макрон использовал Тихановскую в личных целях

Во встрече с Тихановской Макрон увидел возможность усилить свое влияние в ЕС «Пул Первой»/Пресс-служба Светланы Тихановской
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела первую встречу с топ-политиком в лице Эммануэля Макрона. В ходе рандеву с президентом Франции она понадеялась на помощь Макрона в урегулировании белорусского кризиса. Но какую цель преследует Макрон, встречаясь с женщиной, за плечами которой нет ни политического опыта, ни власти? Подробности...
Перейти в раздел…

Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как «Новичок» рождает цензуру

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Думать по поводу дела Алексея Навального можно только в одном направлении. Любые сомнения будут немедленно караться. Его отравили страшные российские спецслужбы. По причине их злобности. Доказательств это не требует. Подробности...

Почему Красной армии удалось отстоять Москву

Тимур Шерзад, журналист
30 сентября 1941 года началась операция «Тайфун». Немецкие войска группы армий «Центр» двинулись к Москве. Немцы уже устроили русским ряд крупных котлов, и впереди еще был обвал фронта под Вязьмой. Советские дивизии таяли, а противник продвигался все дальше и дальше. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Терпение украинцев лопнет после 16 ноября

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Агрессивное меньшинство, само того не осознавая, поведет себя на убой. Жители больших и малых городов юго-востока, шахтеры, металлурги, таксисты, продавцы и водители троллейбусов вспомнят, кто они, на каком языке они говорят, думают, в какой культурной среде и на чем они выросли. Подробности...
Обсуждение: 237 комментариев
Перейти в раздел…

Макрон отомстил Лукашенко

Обсуждение: 11 комментариев

Новая война армян и тюрок

Коронавирус: второе наступление на Москву

Перейти в раздел…

В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
Подробности...

Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
Подробности...

Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе?
  • Поддержать Азербайджан

  • Поддержать Армению

  • Оставаться посредником

  • Вообще не вмешиваться
Будете вы запасаться продуктами и хозтоварами в ожидании новых ограничений в связи с коронавирусом?
  • Уже начал закупаться

  • Планирую закупки в ближайшие дни

  • Не планирую делать особых запасов

  • У меня остались запасы с весны
Вам нравится новый логотип Сбербанка?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле заявили о тщательном отслеживании военными ситуации в Нагорном Карабахе
    Путин жестко потребовал декриминализации лесного комплекса Саакашвили заподозрили в сдаче грузинских территорий Азербайджану Вассерман дал совет россиянам, в чем хранить сбережения Азербайджан представил собственную версию уничтожения Су-25 ВВС Армении
    В Баку отреагировали на «перехват Арменией» «переговоров турецких пилотов» Истребитель разбился после столкновения с самолетом-заправщиком в США Иностранные компании отказались поставлять системы для самолетов Армения назвала имя погибшего пилота сбитого Су-25
    Погребинский: Отставки Фокина добились жалкие и ничтожные люди Горбачев рассказал, как выглядел бы мир при сохранении СССР Украине предрекли катаклизм и «мегасдвиги» Наташа Королева объяснила причину мужских измен

    Главная тема


    Российские военные в Сирии решили пять главных задач

    «политическая культура»


    В России назвали победителя дебатов Трампа и Байдена

    «прекрасная формулировка»


    Украина придумала оригинальный способ обращения к Лукашенко

    предвыборная кампания


    Разоблачение Клинтон разведкой России вызвало скандал в США

    Видео

    остроты Батьки


    Лукашенко напрасно пошел на личный конфликт с Макроном

    конфликт в закавказье


    В Нагорном Карабахе начинается новая война

    Покупательная способность


    Почему рубль стал выглядеть хуже других валют

    учения «Кавказ-2020»


    Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

    COVID-19


    Никита Коваленко: Коронавирус вызывает не только проблемы со здоровьем

    нет оправдания


    Сергей Мардан: России необходимо вернуть смертную казнь

    русский север


    Андрей Манчук: В Якутии едят мамонтов и выращивают арбузы

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе?

    Погребинский: Отставки Фокина добились жалкие и ничтожные люди

       30 сентября 2020, 14:05
    Фото: Анатолий Струнин/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова

    «Зеленский и Кравчук сами пригласили Фокина на эту должность, а теперь они его сдали», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал решение президента Украины уволить Витольда Фокина с должности первого замглавы делегации Киева в переговорной группе по Донбассу. Ранее Фокин заявил, что риторика о «войне» между Россией и Украиной не имеет ни одного подтверждения.

    «У нас не было причин ожидать того, что Зеленский устоит перед националистами и так называемыми проевропейскими политиками. Если бы он устоял – это был бы поступок человека, имеющего собственное достоинство. Но Зеленский этого не демонстрирует», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    «В целом же эта история выглядит очень странно. Зеленский и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кравчук не могли не знать позицию Фокина. Но, тем не менее, они пригласили его на эту должность. А теперь они его сдали», – отметил собеседник.

    Кроме того, Погребинского возмутило то, что украинские политики называли Фокина «старым маразматиком». «Эти люди защищают представителей ЛБГТ и прочие европейские ценности, но стоило человеку высказать свою точку зрения по Донбассу – они сразу же вылили на него ушат грязи и оскорблений, касающихся его возраста и политической позиции. Так поступают только жалкие и ничтожные люди», – заключил Погребинский.  

    Ранее в Верховной раде, СНБО, МВД Украины и офисе президента Украины потребовали Зеленского Фокина из-за его высказываний о том, что риторика о «войне» между Россией и Украиной не имеет ни одного подтверждения.

    Позже Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал Фокина мерзавцем и призвал «гнать» его «как минимум на пенсию».

    Замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что слова Фокина «унижают» Украину и «расшатывают украинское общество». Кривонос призвал «изъять» Фокина из состава ТКГ. Он назвал Фокина «слепым дураком».

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также считает, что Фокин должен покинуть состав делегации.

    Украинская делегация в ТКГ заявила, что считает «странными» заявления Фокина и ожидает надлежащей их оценки. Отмечается, что Фокин «имеет право на собственную позицию», но делегация «должна придерживаться исключительно официальной позиции».

    В среду Зеленский подписал указ об увольнении Фокина.

    Напомним, Фокин попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец» после того, как признал, что выполнение Минских соглашений, в том числе предоставление Донбассу особого статуса, является единственным путем к достижению мира в регионе.

    Также Фокин назвал ополченцев в Донбассе повстанцами и предложил создать в Донбассе временное международное правительство для обеспечения проведения выборов в регионе. Позднее он извинился за то, что назвал ополченцев в Донбассе повстанцами.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •