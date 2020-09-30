Погребинский: Отставки Фокина добились жалкие и ничтожные люди

«Зеленский и Кравчук сами пригласили Фокина на эту должность, а теперь они его сдали», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал решение президента Украины уволить Витольда Фокина с должности первого замглавы делегации Киева в переговорной группе по Донбассу. Ранее Фокин заявил, что риторика о «войне» между Россией и Украиной не имеет ни одного подтверждения.

«У нас не было причин ожидать того, что Зеленский устоит перед националистами и так называемыми проевропейскими политиками. Если бы он устоял – это был бы поступок человека, имеющего собственное достоинство. Но Зеленский этого не демонстрирует», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«В целом же эта история выглядит очень странно. Зеленский и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кравчук не могли не знать позицию Фокина. Но, тем не менее, они пригласили его на эту должность. А теперь они его сдали», – отметил собеседник.

Кроме того, Погребинского возмутило то, что украинские политики называли Фокина «старым маразматиком». «Эти люди защищают представителей ЛБГТ и прочие европейские ценности, но стоило человеку высказать свою точку зрения по Донбассу – они сразу же вылили на него ушат грязи и оскорблений, касающихся его возраста и политической позиции. Так поступают только жалкие и ничтожные люди», – заключил Погребинский.

Ранее в Верховной раде, СНБО, МВД Украины и офисе президента Украины потребовали Зеленского Фокина из-за его высказываний о том, что риторика о «войне» между Россией и Украиной не имеет ни одного подтверждения.

Позже Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал Фокина мерзавцем и призвал «гнать» его «как минимум на пенсию».

Замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что слова Фокина «унижают» Украину и «расшатывают украинское общество». Кривонос призвал «изъять» Фокина из состава ТКГ. Он назвал Фокина «слепым дураком».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также считает, что Фокин должен покинуть состав делегации.

Украинская делегация в ТКГ заявила, что считает «странными» заявления Фокина и ожидает надлежащей их оценки. Отмечается, что Фокин «имеет право на собственную позицию», но делегация «должна придерживаться исключительно официальной позиции».

В среду Зеленский подписал указ об увольнении Фокина.

Напомним, Фокин попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец» после того, как признал, что выполнение Минских соглашений, в том числе предоставление Донбассу особого статуса, является единственным путем к достижению мира в регионе.

Также Фокин назвал ополченцев в Донбассе повстанцами и предложил создать в Донбассе временное международное правительство для обеспечения проведения выборов в регионе. Позднее он извинился за то, что назвал ополченцев в Донбассе повстанцами.

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