СБ ООН призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь

Армении и Азербайджану нужно немедленно прекратить огонь и начать переговоры, заявил председатель СБ ООН Абду Абарри по итогам обсуждения в Совбезе.

Абарри сообщил, что члены СБ ООН «высказались в поддержку призыва генсека ООН к сторонам немедленно прекратить боевые действия, снизить напряженность и вернуться к конструктивным переговорам без отлагательств», передает РИА «Новости».

В СБ ООН полностью поддержали центральную роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ и «призвали стороны тесно работать с ними в целях немедленного возобновления диалога без предусловий».

Члены Совбеза «строжайшим образом осудили применение силы и выразили сожаление с гибелью людей».

Абарри заявил, что СБ ООН «сделает все, что может сделать, чтобы успокоить ситуацию».

«Если потребуется, мы поговорим с обоими представителями, чтобы помочь им найти общий язык здесь, в Нью-Йорке, и на месте событий», – сказал Абарри.

Напомним, утром 27 сентября азербайджанская армия перешла в наступление в зоне Нагорного Карабаха. В Турции уже вызвались помочь Азербайджану на поле боя.

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