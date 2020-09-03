Кремль анонсировал заявление Путина в связи с 75-летием окончания Второй мировой войны

Кремль готовит текст в связи с 75-летием окончания Второй мировой войны, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас есть текст... Он будет, текст есть», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, будет ли обращение или заявление президента России в связи с 75-летием окончания Второй мировой войны.

Федеральным законом от 24 апреля 2020 года «О внесении изменений в статьи 1 и 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» 3 сентября в России установлен днем окончания Второй мировой войны.

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