Песков указал на глухоту критиков Кремля в ситуации с Навальным

Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с блогером Алексеем Навальным, для этого нужна информация из Германии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков заявил, что в Кремле надеются на установление причин произошедшего, передает РИА «Новости».

«Мы в этом заинтересованы, мы этого хотим. Для этого нам нужна информация из Германии. Информации из Германии мы пока не имеем», – подчеркнул он.

Песков указал также, что Кремль с первых дней дает разъяснения о ситуации с Навальным, и «нужно быть глухим, чтобы этого не слышать». Кроме того, в Москве «не хотели бы, чтобы (...) партнеры в Германии, в других европейских странах спешили с какими-то оценками», а потому «предпочли бы находиться в диалоге».

Песков отметил также, что до отправки Навального в Германию многочисленные анализы и исследования не выявили каких-либо отравляющих веществ.

«Мы, безусловно, заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом», – добавил он.

В данный момент следственные органы России проводят необходимые проверочные действия. Им «однозначно поможет информация германской стороны», сказал представитель Кремля. При этом Россия пока не получила ответ от прокуратуры ФРГ на запрос по Навальному, но рассчитывает, что это скоро произойдет.

Песков добавил, что Россия никакие обвинения в свой адрес по ситуации с блогером воспринимать не склонна, не видит для них повода. В этом свете в Кремле не понимают, что может быть причиной обсуждения темы санкций: «Мы в целом не приемлем санкционного разговора и санкционного языка, считаем это абсолютно неприемлемым».

Пресс-секретарь главы государства сообщил, что Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель пока не контактировали, но такие контакты могут состояться при запросе сторон.

«Есть определенный дефицит информации о том, что же стало причиной для утверждения канцлером факта отравления (Навального). Пока мы этого не понимаем», – добавил Песков.

В Кремле также не видят повода для заявления президента России Владимира Путина по ситуации с Навальным, вводных для этого у России нет.

Напомним, Берлин, ссылаясь на выводы военных токсикологов, заявил, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что немецкая сторона не проинформировала Москву о своих выводах об «отравлении».

Один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против блогера.

Заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.

Между тем минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

Тем временем в США поспешили заявить о намерении привлечь к ответственности якобы причастных к этой ситуации «людей в России», а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным. Глава МИД Британии Доминик Рааб сообщил, что Лондон вместе с международными партнерами примет меры против России из-за этой ситуации.