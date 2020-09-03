Прокуратуре могут разрешить возбуждать дела против дипломатов

Прокуратуру в новом законопроекте могут наделить правом возбуждать дела в отношении дипломатов, министров, сотрудников спецслужб, сообщил зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«Пока обсуждаются категории дел, которые будут в рамках повышения полномочий прокуратуры... В первую очередь, возможно, это спецсубъекты будут, так называемые. То есть это категория лиц, в отношении которых специальная процедура должна быть соблюдена в возбуждении: это и дипломаты, это и депутаты, это и министры, это и спецслужбы, и так далее», – уточнил РИА «Новости» Лысаков.

По его словам, категорию таких лиц могут расширить, текст проекта находится на обсуждении.

В январе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила в пользу расширения полномочий прокуратуры по контролю за следствием на всех его этапах.