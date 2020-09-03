Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи опустился 0,06% и достиг 2954,62 пункта, а индекс РТС – на 0,03%, до 1234,42 пункта, передает ТАСС.

К 10.04 индекс Мосбиржи находился на отметке 2959,43 пункта (+0,1%). Индекс РТС торговался на уровне 1232,20 пункта (-0,21%).