Белоруссия досрочно начала клинические испытания вакцины «Спутник V»

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссии начались на неделю раньше, чем планировалось, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

«Хочу отметить, что по взаимодействию с коллегами из Белоруссии действительно поставлены уже первые дозы вакцины. Белорусские коллеги дали разрешение на поведение клинических исследований. И, как мы и планировали, даже с опережением на неделю, начаты эти клинические исследования непосредственно в медицинских организациях Белоруссии», – приводит его слова ТАСС.

Белоруссия стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» после ее регистрации в России. Клинические исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях страны, выбранных в качестве исследовательских центров.

Мурашко также сообщил, что число площадок, производящих вакцину против коронавируса «Спутник V» в рамках гражданского оборота, в ближайшие время планируется увеличить до пяти для масштабирования производства препарата. «Ведутся переговоры еще с двумя дополнительными площадками, которые также оценивают производство и будут разворачивать на своих площадях», – сказал он.

Между тем, по словам министра, Минздрав в течение трех недель может зарегистрировать вакцину против коронавируса Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

«Они документы уже сдали, сейчас клинические исследования. Они заканчивают оформление и сдают препарат на фармакологическую экспертизу», – уточнил глава Минздрава.

Ранее Путин заявлял, что борьба с коронавирусом еще не закончена, терять бдительность нельзя. Президент отмечал, что понимает россиян, которым надоели маски, социальная дистанция и тем более изоляция. Однако, отметил российский лидер, COVID-19 – это очень опасный и тихий противник.