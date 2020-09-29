У российского списка Forbes сменился лидер

Список богатейших россиян по версии журнала Forbes возглавил основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, его состояние оценивается в 22,6 млрд долларов.

Как сообщает Forbes, увеличению состояния Лисина способствует конъюнктура рынка: акции НЛМК стабильно растут. Если год назад одна акция стоила 143,58 рублей, а месяц назад – 154 рублей, то 28 сентября цена закрытия составила 171,6 рубль.

Глава «Норникеля» Владимир Потанин, ранее занимавший первое место в списке богатейших россиян, сейчас находится на втором месте с состоянием 22,3 млрд долларов.

На акциях «Норникеля» негативно сказалось грядущее повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), отметил руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов.

Третье место занимает семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, состояние которой оценивается в 21 млрд долларов.

В августе Сулейман Керимов и его семья, владеющие золотодобытчиком «Полюс», впервые в истории рейтинга Forbes поднялись на первое место в его российской части.