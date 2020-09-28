Рубль вырос к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,17%, до отметки в 78,08 руб., курс евро опустился на 0,26%, до 90,7 рубля.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

По состоянию на 10.05 курс доллара уже рос до 78,45 руб. (+0,31%). Евро также перешел в «зеленую» зону и торговался на уровне 91,2 руб. (+0,3%).

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД