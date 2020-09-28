Экс-адвокат Ефремова Пашаев опроверг конфликт с артистом

Бывший адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг сведения о том, что семья актера собирается подать заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить бывшего защитника на причастность к мошенничеству при представлении интересов Ефремова.

«У меня с семьей Ефремова самые теплые отношения, никаких конфликтов нет. Не понимаю, откуда у вас информация о якобы имеющихся намерениях подать заявление. Ничего подобного в реальности нет, никаких заявлений члены семьи артиста никуда не писали и, насколько я знаю, не собираются», – передает ТАСС слова Пашаева.

Напомним, в воскресенье источник в окружении Ефремова сообщил, что семья актера собирается подать заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить лишенного статуса адвоката Эльмана Пашаева на совершение мошенничества.

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