В Минске по требованию властей занизили скорость мобильного интернета Дом в Кировской области ушел под землю Опубликовано видео взрыва купола недостроенной атомной станции в Воронеже 27 сентября 2020, 15:12 Текст: Евгения Шестак

В ходе работ по демонтажу недостроенной атомной станции теплоснабжения в Воронеже подрядчик взорвал купол здания, в сети опубликовали видео направленного взрыва. В Сети появилась видеозапись проведения демонтажа купола недостроенной атомной станции теплоснабжения в Воронеже с помощью направленного взрыва. Станция расположена в микрорайоне Шилово. В соответствии с графиком работ по сносу станции, взрыв купола первоначально должны были осуществить накануне, 26 сентября. Воронежская атомная станция теплоснабжения (ВАСТ) простояла недостроенной около тридцати лет. Летом 2019 года ее решили снести с помощью направленных взрывов. Первые взрывы прогремели на ВАСТ в конце августа – был снесен полярный кран внутри объекта.

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