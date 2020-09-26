Поисковую операцию в районе крушения Ан-26 под Харьковом прекратили

Взгляд
26 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 09:46  |  vz.ru
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Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

Современные российские самолеты могут получить выгоду от мирового кризиса Сергей Савостьянов/ТАСС
Увольнения сотрудников, работающих над самолетом Sukhoi SuperJet 100, задержка выхода в серию второго в современной России собственного лайнера – МС-21. Все это может создать не очень хорошее впечатление о состоянии российского авиапрома. Однако пандемия серьезно ударила по Boeing и Airbus, не затронув при этом наш авиапром. Более того, текущая ситуация может помочь российским самолетам на мировом рынке. Подробности...
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Рушатся стереотипы о российской политической элите

Среди участников конкурса есть уже состоявшиеся в политике люди АНО «Россия — страна возможностей»
Приятная внешность, подвешенный язык и штат политтехнологов – уже недостаточный для современного политика набор. Какими знаниями и профессиональными качествами должен обладать человек, желающий прийти на смену нынешним российским политическим деятелям, рассказывают наставники и участники конкурса «Лидеры России. Политика».  Подробности...
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Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

Массовое применение десанта стало одним из элементов учений «Славянское братство» Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»
Демонстративный военный жест совершила Россия. В рамках учений «Славянское братство» бомбардировщики Ту-160 прошли над территорией Белоруссии в непосредственной близости от границ со странами НАТО. Кроме того, в учениях приняли участие сразу три дивизии ВДВ России. Как это связано с текущими политическими событиями в Белоруссии? Подробности...
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Зеленский боится примера, который украинцам показывает Лукашенко

Отношения Зеленского и Лукашенко испортились окончательно president.gov.ua
Еще недавно Зеленский и Лукашенко готовились вместе дружить против России, а теперь отношения Украины и Белоруссии стремительно ухудшаются. На чем была основана взаимосвязь Минска и Киева, почему сегодня Зеленский встал в ряды самых активных критиков белорусского президента и насколько далеко зайдет этот конфликт между двумя соседними странами? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Интернет породил поколение «снежинок»

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поколение «снежинок» формировалось в условиях открытого доступа к интернет-информации, а отсутствие критичности мышления, данному поколению свойственное, позволило диагностировать у себя все описанные в психологии проблемы. Подробности...
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Выступления в ООН показали, кто хуторянин, а кто глобалист

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ведущие – и не очень – лидеры мира выступили с видеообращениями в ООН. Из тональности этих обращений сразу понятно, кто является лидером великой державы, а кто – председателем колхоза. И дело тут даже не в размерах колхоза. Подробности...
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Как норвежских эсэсовцев разгромили в карельских болотах

Тимур Шерзад, журналист
В войне с СССР в гитлеровских полчищах были представители почти всей Европы. Норвежцев в эсэсовских войсках насчитывалось не так уж и много – всего несколько тысяч человек. Но они там были. Подробности...
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Коронавирус: второе наступление на Москву

Эстония пошла путем Украины

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Туркмения добила русский язык

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Поисковую операцию в районе крушения Ан-26 под Харьковом прекратили

    26 сентября 2020, 09:46

    Текст: Наталья Ануфриева

    Украинские спасатели прекратили поисковую операцию на месте крушения военного самолета Ан-26 в Харьковской области после обнаружения утром в субботу тел еще трех курсантов.

    Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что на месте катастрофы ведутся поиски трех человек: после катастрофы были найдены тела 22 погибших, двое пострадали, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Украина 24».

    При этом пресс-служба офиса генерального прокурора Украины еще в пятницу сообщила, что из 27 находившихся на борту Ан-26 погибли 25 человек, а двое курсантов, по данным губернатора Харьковской области Алексея Кучера, спаслись, выпрыгнув из самолета. Они находятся в тяжелом состоянии.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним» Уголовного кодекса Украины. Президент страны Владимир Зеленский сообщил, что в субботу приедет в Харьков, и призвал провести тщательное расследование трагедии.

    Министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что разбившийся самолет Ан-26 в день крушения совершил шесть вылетов и пять успешных посадок, «все шло по плану», передает РИА «Новости».

    Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что самолет должен был совершить 10 взлетов, после каждого из которых он осматривался техническими специалистами.

    Он добавил, что пилот говорил диспетчеру о готовности посадить самолет после сообщения о неполадках с левым двигателем.

    «Видимость была ясной. Ветер минимальный (...) Через минуту-две самолет пропал с радаров, рухнул на землю и загорелся», – написал Геращенко в Facebook.

    Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Facebook, что спасатели пока не нашли черные ящики на месте крушения.

    «На месте происшествия работают офицеры СБУ, прокуроры военной прокуратуры и следователи государственного бюро расследований», – добавили в ведомстве.

    Отмечается, что, по предварительной информации, «курсанты напрямую не управляли самолетом».

    Между тем уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила соболезнования в связи с трагедией под Харьковом украинской коллеге Людмиле Денисовой.

    «Уважаемая Людмила Леонтьевна! Прошу принять мои самые искренние соболезнования в связи со страшной трагедией – авиационной катастрофой под Харьковом – и передать слова скорби и поддержки семьям, родным и близким погибших. Скорблю вместе с вами», – написала омбудсмен в Instagram.

    Напомним, в пятницу в Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26.


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