Депздрав Москвы опроверг слухи о дефиците тест-систем для диабетиков

Департамент здравоохранения Москвы опроверг данные об отсутствии в городе тест-систем для пациентов с сахарным диабетом.

«Пациенты с сахарным диабетом обеспечены тест-системами и их компонентами в полном объеме. Дефицита и временного отсутствия поставок нет. Во всех аптечных организациях и складах сформирован достаточный запас необходимых средств, в объемах, отвечающих нуждам пациентов», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В депздраве пояснили, что количество выдаваемых комплектов тест-полосок нормативно не закреплено, в связи с этим количество тестов в день устанавливается лечащим врачом, исходя из течения заболевания.

«Максимальное рекомендованное количество тестов в сутки составляет порядка 4-х при тяжелом и среднем течении заболевания. Данного количества достаточно для мониторинга состояния уровня сахара в крови. Все тест-полоски пациенты получают бесплатно», – сказано в сообщении

Отмечается, что если в аптеке не будет тест-полосок, то пациенту предложат компенсацию, по получению которой он сможет приобрести необходимые средства самостоятельно. Указанная выплата осуществляется в рамках эксперимента по возмещению стоимости лекарственных средств, который был расширен с 2020 года, в том числе для пациентов с диабетом.

Ранее ученые из трех стран провели исследование среди людей с высоким уровнем сахара в крови и нашли безмедикаментозный метод профилактики диабета.