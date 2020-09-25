Ученые назвали причину массовой гибели лесов в районе Норильска

Взгляд
25 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 14:10  |  vz.ru
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Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

Современные российские самолеты могут получить выгоду от мирового кризиса Сергей Савостьянов/ТАСС
Увольнения сотрудников, работающих над самолетом Sukhoi SuperJet 100, задержка выхода в серию второго в современной России собственного лайнера – МС-21. Все это может создать не очень хорошее впечатление о состоянии российского авиапрома. Однако пандемия серьезно ударила по Boeing и Airbus, не затронув при этом наш авиапром. Более того, текущая ситуация может помочь российским самолетам на мировом рынке. Подробности...
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Рушатся стереотипы о российской политической элите

Среди участников конкурса есть уже состоявшиеся в политике люди АНО «Россия — страна возможностей»
Приятная внешность, подвешенный язык и штат политтехнологов – уже недостаточный для современного политика набор. Какими знаниями и профессиональными качествами должен обладать человек, желающий прийти на смену нынешним российским политическим деятелям, рассказывают наставники и участники конкурса «Лидеры России. Политика».  Подробности...
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Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

Массовое применение десанта стало одним из элементов учений «Славянское братство» Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»
Демонстративный военный жест совершила Россия. В рамках учений «Славянское братство» бомбардировщики Ту-160 прошли над территорией Белоруссии в непосредственной близости от границ со странами НАТО. Кроме того, в учениях приняли участие сразу три дивизии ВДВ России. Как это связано с текущими политическими событиями в Белоруссии? Подробности...
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Зеленский боится примера, который украинцам показывает Лукашенко

Отношения Зеленского и Лукашенко испортились окончательно president.gov.ua
Еще недавно Зеленский и Лукашенко готовились вместе дружить против России, а теперь отношения Украины и Белоруссии стремительно ухудшаются. На чем была основана взаимосвязь Минска и Киева, почему сегодня Зеленский встал в ряды самых активных критиков белорусского президента и насколько далеко зайдет этот конфликт между двумя соседними странами? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Выступления в ООН показали, кто хуторянин, а кто глобалист

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ведущие – и не очень – лидеры мира выступили с видеообращениями в ООН. Из тональности этих обращений сразу понятно, кто является лидером великой державы, а кто – председателем колхоза. И дело тут даже не в размерах колхоза. Подробности...

Как норвежских эсэсовцев разгромили в карельских болотах

Тимур Шерзад, журналист
В войне с СССР в гитлеровских полчищах были представители почти всей Европы. Норвежцев в эсэсовских войсках насчитывалось не так уж и много – всего несколько тысяч человек. Но они там были. Подробности...
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Рижские шпроты пали жертвой грязных денег

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Прибалтийские республики за последние десятилетия создали-таки с нуля одну очень важную и финансово «жирную» сферу, работавшую на российский и в целом постсоветский рынок. Речь идет о банках. Подробности...
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Эстония пошла путем Украины

Обсуждение: 4 комментария

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 26 комментариев

Польша придумала новое «преступление России»

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Ученые назвали причину массовой гибели лесов в районе Норильска

    25 сентября 2020, 12:57

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ученые из шести стран завершили крупнейшее исследование годичных колец деревьев в российской Арктике. Результаты указывают на катастрофические последствия для северных лесов промышленного загрязнения в районе Норильска.

    Как сообщается в журнале Ecology Letters, район Норильска – одно из самых загрязненных мест на Земле. С 1930-х годов здесь ведется интенсивная разработка огромных месторождений никеля, меди и палладия. Высокий уровень вредных выбросов в атмосферу и речную сеть за это время привел к гибели бореальных лесов в радиусе более ста километров вокруг Норильска, передает РИА «Новости».

    Кроме того, ученые подсчитали, что за период с 1960-х годов в результате деятельности промышленного комплекса пришли в упадок лесные системы на площади около 2,4 тыс. кв. километров.

    Специалисты по дендрохронологии из России, Великобритании, Германии, США, Швейцарии и Чехии провели крупнейшее в истории изучения арктических лесов исследование годичных колец, которое показало, что прямые и косвенные последствия работы промышленных предприятий Норильска намного глубже, чем считалось ранее.

    Ученые с помощью компьютерного моделирования обработали весь комплекс параметров природной системы в районе Норильска: ширину годичных колец и их химический состав у живых и погибших деревьев, а также характеристики почв.

    Оказалось, что загрязнение запускает в природной системе петлю негативной обратной связи – ухудшение экологии приводит к замедлению роста деревьев, что, в свою очередь, влияет на количество углерода, который мог бы быть поглощен в северных лесах.

    Ранее на YouTube-канале «Норильчане» появилось видео, на котором запечатлен разлив воды красного цвета в производственной зоне предприятия (газета ВЗГЛЯД не может представить ссылку на ролик из-за содержащейся в нем ненормативной лексики).

    В подписи к видео сообщается, что на территории Надеждинского металлургического завода в районе цеха производства элементарной серы якобы могла произойти утечка отходов производства.

    Напомним, 3 июня президент России Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске, где произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Проверку взяла под особый контроль Генеральная прокуратура России.


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