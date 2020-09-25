Ученые назвали причину массовой гибели лесов в районе Норильска

Ученые из шести стран завершили крупнейшее исследование годичных колец деревьев в российской Арктике. Результаты указывают на катастрофические последствия для северных лесов промышленного загрязнения в районе Норильска.

Как сообщается в журнале Ecology Letters, район Норильска – одно из самых загрязненных мест на Земле. С 1930-х годов здесь ведется интенсивная разработка огромных месторождений никеля, меди и палладия. Высокий уровень вредных выбросов в атмосферу и речную сеть за это время привел к гибели бореальных лесов в радиусе более ста километров вокруг Норильска, передает РИА «Новости».

Кроме того, ученые подсчитали, что за период с 1960-х годов в результате деятельности промышленного комплекса пришли в упадок лесные системы на площади около 2,4 тыс. кв. километров.

Специалисты по дендрохронологии из России, Великобритании, Германии, США, Швейцарии и Чехии провели крупнейшее в истории изучения арктических лесов исследование годичных колец, которое показало, что прямые и косвенные последствия работы промышленных предприятий Норильска намного глубже, чем считалось ранее.

Ученые с помощью компьютерного моделирования обработали весь комплекс параметров природной системы в районе Норильска: ширину годичных колец и их химический состав у живых и погибших деревьев, а также характеристики почв.

Оказалось, что загрязнение запускает в природной системе петлю негативной обратной связи – ухудшение экологии приводит к замедлению роста деревьев, что, в свою очередь, влияет на количество углерода, который мог бы быть поглощен в северных лесах.

Ранее на YouTube-канале «Норильчане» появилось видео, на котором запечатлен разлив воды красного цвета в производственной зоне предприятия (газета ВЗГЛЯД не может представить ссылку на ролик из-за содержащейся в нем ненормативной лексики).

В подписи к видео сообщается, что на территории Надеждинского металлургического завода в районе цеха производства элементарной серы якобы могла произойти утечка отходов производства.

Напомним, 3 июня президент России Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске, где произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Проверку взяла под особый контроль Генеральная прокуратура России.