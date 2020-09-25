Путин назвал условие проведения Года взаимных обменов с Южной Кореей

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между странами, сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Владимирович Путин с сожалением отметил, что пандемия коронавируса не позволяет провести в намеченные сроки Год взаимных обменов, приуроченный к юбилею дипломатических отношений, подчеркнув готовность Москвы приступить к реализации намеченной программы Года по мере нормализации эпидемической обстановки», – сообщается на сайте Кремля.

По словам президента, Россия и Корея за прошедшие десятилетия накопили большой опыт плодотворного сотрудничества в различных областях. Также Путин отметил развивающиеся межпарламентский диалог и межрегиональную кооперацию.

«Реализуются масштабные совместные инвестиционные и промышленные проекты. Хорошую отдачу дает координация усилий в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня – в том числе в рамках ООН, АТЭС, АРФ и других многосторонних структур», – отметил президент.

Кроме того, глава государства выразил уверенность, что Россия и Корея продолжать развивать партнерские связи на благо народов двух стран.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин и его южнокорейский коллега Чон Се Гюн договорились о взаимодействии сторон в борьбе с новым коронавирусом.