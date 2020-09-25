Рубль вырос к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,34%, до отметки в 76,88 руб., курс евро опустился на 0,39%, до 89,7 рублей.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

К 1005 курс доллара находился на отметке в 76,85 руб. (-0,38%), а курс евро торговался на уровне 89,67 руб. (-0,43%).

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