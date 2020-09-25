Родители указали на неравенство учеников из-за дистанционного обучения

Дистанционное обучение увеличивает расслоение между учениками, показал опрос родителей, который создали на базе НИТУ «МИСиС» Центра компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch.

Специалисты пришли к выводу, что дисциплинированные школьники продолжают обучение, а те, кто не способен к самообразованию или работе без контроля, перестают заниматься, передает РБК.

Большинство (72%) опрошенных родителей посчитали, что во время такого формата обучения дети сильно отвлекаются, а преподаватели не могут уследить за порядком.

В результате дисциплинированные школьники усваивают информацию качественно, а «троечники» недополучают внимания преподавателей, «ограничивая свой уровень интереса к обучению».

Также родители перечислили и другие недостатки дистанционного образования: по мнению 34% опрошенных, важным минусом является низкое качество интернет-соединения, еще 29% назвали перебои в работе онлайн-платформ, еще по мнению 20% – низкая цифровая грамотность преподавателей.

Кроме того, 10% опрошенных родителей среди недостатков назвали слабую мотивацию школьников, а по мнению еще 7% – недостаточное качество цифрового контента.

По словам директора EdCrunch University Нурлана Киясова, коронавирус поставил людей в условия, когда обучение в формате онлайн во многих школах ограничивается сообщением с номером параграфа для обучения с родителями.

«Если так называемая новая реальность (...) продолжится, то российское школьное образование создаст колоссальное расслоение между детьми», – сказал эксперт, отметив, что отстающие школьники перестанут получать знания.

Опрос проводился в городах-миллионниках. В нем приняли участие 15 тыс. родителей с детьми школьного возраста.

Напомним, в разных областях по всей России сотни школьных классов переведены на дистанционное обучение.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.