Эксперт объяснила важность запрета новых протоколов шифрования в Сети

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25 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 20:14  |  vz.ru
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Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

Современные российские самолеты могут получить выгоду от мирового кризиса Сергей Савостьянов/ТАСС
Увольнения сотрудников, работающих над самолетом Sukhoi SuperJet 100, задержка выхода в серию второго в современной России собственного лайнера – МС-21. Все это может создать не очень хорошее впечатление о состоянии российского авиапрома. Однако пандемия серьезно ударила по Boeing и Airbus, не затронув при этом наш авиапром. Более того, текущая ситуация может помочь российским самолетам на мировом рынке. Подробности...
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Рушатся стереотипы о российской политической элите

Среди участников конкурса есть уже состоявшиеся в политике люди АНО «Россия — страна возможностей»
Приятная внешность, подвешенный язык и штат политтехнологов – уже недостаточный для современного политика набор. Какими знаниями и профессиональными качествами должен обладать человек, желающий прийти на смену нынешним российским политическим деятелям, рассказывают наставники и участники конкурса «Лидеры России. Политика».  Подробности...
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Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

Массовое применение десанта стало одним из элементов учений «Славянское братство» Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»
Демонстративный военный жест совершила Россия. В рамках учений «Славянское братство» бомбардировщики Ту-160 прошли над территорией Белоруссии в непосредственной близости от границ со странами НАТО. Кроме того, в учениях приняли участие сразу три дивизии ВДВ России. Как это связано с текущими политическими событиями в Белоруссии? Подробности...
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Зеленский боится примера, который украинцам показывает Лукашенко

Отношения Зеленского и Лукашенко испортились окончательно president.gov.ua
Еще недавно Зеленский и Лукашенко готовились вместе дружить против России, а теперь отношения Украины и Белоруссии стремительно ухудшаются. На чем была основана взаимосвязь Минска и Киева, почему сегодня Зеленский встал в ряды самых активных критиков белорусского президента и насколько далеко зайдет этот конфликт между двумя соседними странами? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

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    Эксперт объяснила важность запрета новых протоколов шифрования в Сети

    25 сентября 2020, 19:45

    Текст: Андрей Самохин

    «Запрет на использование последнего поколения протоколов шифрования никак не повредит развитию Рунета и воспрепятствует массовой утечке персональных данных россиян в «серую зону» Сети», – заявила газете ВЗГЛЯД директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Так она прокомментировала предложение Минцифры запретить использование в России интернет-протоколов, скрывающих имя сайта.

    «Вопреки распространенному и ошибочному мнению, эти протоколы не гарантируют пользователям анонимность и защиту их персональных данных, – заявила директор Лиги безопасного интернета, член ОП РФ Екатерина Мизулина. – При этом шифрованный трафик будет виден компаниям, продвигающим эти протоколы, и организациям, которые с ними аффилированы».

    По словам собеседницы, ограничить применение нового поколения протоколов вполне возможно и это не обрушит российский сегмент Интернета. «Если заблокируют протокол в TLS 1.3, то все ресурсы автоматически перейдут на протокол предыдущего поколения TLS 1.2. Ничего страшного не случится», – отмечает эксперт.

    Мизулина убеждена, что куда больший вред Рунету нанесет отсутствие запрета новых протоколов. «В случае широкого распространения такого типа шифрования произойдет массовая утечка персональных данных в «серую зону» Сети, где этими данными торгуют. А это уже противоречит нашему законодательству», – пояснила собеседница.

    «Кроме того, использование этих протоколов поверх нынешнего HTTP существенно снизит эффективность существующих систем фильтрации. Пользователи смогут, обходя систему блокировки, посещать сайты с вредным контентом, находящиеся в Едином реестре запрещенных интернет-ресурсов. Родители вряд ли буду рады тому, что с помощью этих протоколов дети смогут свободно бродить по сайтам с рекламой наркотиков, суицидов, экстремизма и порно-ресурсов», – подчеркнула Мизулина, добавив, что сегодня около 40 млн россиян попадают под воздействие такого рода контента.

    Эксперт указала и на другую сторону проблемы. Речь идет о мнимой, но рекламируемой анонимности информации, выкладываемой в сеть. «Но в анонимности заинтересованы прежде всего те, кто избегает встречи с законом. Это наркоторговцы, террористы, педофилы и создатели деструктивных сект», – свидетельствует Мизулина.

    «Россия далеко не первая страна, призывающая решить данную проблему. Ранее по тому же пути пошли другие страны, включая Британию и Китай. Например, в той же Британии в прошлом году запретили некоторые способы шифрования, которые используются браузерами Google Chrome и Mozilla Firefox. В Лондоне сочли, что эти протоколы создают для пользователей больше проблем, чем условий для безопасного трафика», – рассказала она.

    «И несмотря на то, что в России многое сделано для борьбы с деструктивным контентом, к этой работе необходимо привлечь соцсети. «Крупные иностранные соцсети и видеохостинги, включая Facebook и YouTube, имеют технические средства для модерации и блокировки контента, не соответствующего их политическим установкам. А раз так, то они могут тормозить распространение деструктивного контента. Поэтому запрет протоколов скрытого шифрования станет шагом в сторону более безопасного интернета», – уверена эксперт.

    На этой неделе Минцифры опубликовало на regulation.gov.ru проект поправок к закону «Об информации» с предложением запретить использовать на российской территории протоколы шифрования, скрывающие имя сайта. Речь идет о протоколах TLS 1.3 с расширением ESNI (используется для размещения на одном IP-адресе нескольких HTTPS-сайтов), DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS) и расширении к протоколу.

    Из документа следует, что эти алгоритмы и методы шифрования способны «снизить эффективность использования существующих систем фильтрации», что затруднит идентификацию запрещенных в России сайтов. В первую очередь это касается ресурсов, распространяющих детскую порнографию, экстремистский контент, сведения о методах изготовления наркотических средств и способах совершения самоубийства.

    Как отмечал глава Минцифры Максут Шадаев, широкое применение таких протоколов позволит обходить системы блокировки запрещенных сайтов. Он также напомнил, что разработчик популярного браузера Firefox, компания Mozilla, в прошлом году решил включить протокол DoH по умолчанию. Эту же технологию IT-гигант Google внедрил в свой браузер Chrome.

    Россия не первая страна, которая ставит вопрос о целесообразности использования данных протоколов. Американские эксперты по кибербезопасности ранее пришли к выводу, что протокол DoH приносит больше проблем, чем создает условий для безопасного трафика. Вместо него предлагается использовать протокол DNS-over-TLS. Осенью прошлого года комитет Палаты представителей по вопросам судопроизводства начал расследование по вопросу применения шифрования DoH компанией Google. По мнению Комитета, DoH «может открыть доступ к большим объемам данных и ключевым операциям интернет-страниц».

    С критикой DoH также выступал Азиатско-Тихоокеанского сетевой информационный центр (APNIC), который уверен, что DoH не защищает от просмотра метаданных третьей стороной. Также она может получить полный доступ к путям конкретного устройства и всех DNS-запросов.

    Организация Интернет контроля (IWF) и Ассоциация Интернет-провайдеров раскритиковали применение DoH, поскольку пользователи смогут с его помощью обходить интернет-фильтры, а также просматривать запрещенный контент или нарушать авторские права.

    Китайское правительство уже внедрило в механизм национальной системы контроля интернет-трафика, известной как «большой китайский файрвол», блокировку зашифрованных HTTPS-соединений, совершаемых с использованием протоколов TLS 1.3 и ESNI. Согласно отчету трех организаций по мониторингу интернет-цензуры в Китае (iYouPort, University of Maryland и Great Firewall Report), с июля в КНР блокируется весь трафик через TLS 1.3 и временно (на две-три минуты) IP-адреса, участвующие в подобной коммуникации.


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