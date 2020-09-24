Житель Петербурга разместил онлайн объявление о продаже ребенка

Житель Петербурга опубликовал в Сети объявление о продаже ребенка, этот пост заблокировали, сообщили в аппарате детского омбудсмена города Анны Митяниной.

«После обнаружения объявления сотрудником аппарата по поручению уполномоченного было подготовлено обращение к администрации сайта [Avito] о незамедлительном удалении объявления. На данный момент объявление заблокировано», – сообщили РИА «Новости» в аппарате уполномоченного.

Все данные объявления, в том числе номер телефона, переданы в ГУ МВД для оперативного реагирования и проведения проверки.

«Была ли это злая шутка или пользователь сделал это в воспитательных целях, решив таким образом воздействовать на непослушного ребенка, в любом случае уполномоченный по правам ребенка еще раз обращает внимание, что такой поступок неприемлем в отношении человека. Ребенок – не вещь, не услуга и не средство, чтобы выплеснуть накопившийся негатив», – подчеркнули в аппарате омбудсмена.

Объявление было опубликовано в разделе «Животные» вместе с фото мальчика и ценой.

В мае в Петербурге на Avito публиковали объявление о поиске «новых родителей» для ребенка. Оно было также размещено в разделе «Животные». Митянина называла это объявление «чудовищным» и недопустимым.