Легкомоторный самолет упал в Тульской области, пилот погиб

Легкомоторный самолет потерпел крушение при обработке полей в Каменском районе Тульской области, пилот погиб, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Крушение легкомоторного самолета произошло в Каменском районе Тульской области. Пилот погиб, о его личности информации пока нет», – сообщил источник ТАСС.

По данным источника, крушение самолета произошло около 11.00 мск при обработке сельхозугодий.

Напомним, 18 сентября при крушении легкомоторного самолета в Ульяновской области погиб пилот.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД