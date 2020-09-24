Наводнения на Дальнем Востоке объяснили крупными пожарами

Одной из причин наводнений на Дальнем Востоке стали крупные природные пожары, заявил замглавы МЧС Виктор Яцуценко на совещании, которое провел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Хотел бы отметить еще два фактора, которые влияют на паводковую обстановку на территории Дальнего Востока. Один из них – антициклическая активность, влияют на которую природные пожары. Исследования, подтверждающие взаимосвязь этих явлений, проведены Сибирским отделением Российской академии наук», – передает РИА «Новости» слова Яцуценко.

В качестве примера Яцуценко привел 2019 год. Бушевавшие тогда на территории Сибири и Дальнего Востока природные пожары на площади 3,3 млн гектар создали зону давления. Циклоны не могли пройти через нее, и осадки выпали в бассейн Амура, что привело к подтоплению населенных пунктов.

«И в этом году это явление подтвердилось, только этот циклон уже стоял в районе севера Хабаровского края, Магаданской области, Сахалинской области, Курильской гряды. Что в некотором случае и позитивно сыграло: не в полном объеме пропустило эти циклоны, и основное воздействие было по югу Приморского края, в бассейнах реки Сицзян и Уссури, воздействуя на Амурскую область, Еврейскую АО и Хабаровский край», – добавил Яцуценко.

По данным, которые привел на совещании Патрушев, в этом году из-за тайфунов и наводнений в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области пострадали жители более 40 населенных пунктов, были подтоплены 200 жилых домов, размыты 112 участков дорог и нарушено энергоснабжение.

Яцуценко добавил, что МЧС намерено установить федеральный уровень реагирования и ввести режим ЧС межрегионального характера на территории Еврейской автономной области и Хабаровского края в связи с паводками.

«В связи с обращениями губернаторов Еврейской автономной области и Хабаровского края завтра заседание правительственной комиссии под руководством министра Евгения Николаевича Зиничева, на котором будет принято решение о введении (ЧС) межрегионального характера и установления федерального уровня реагирования», – сказал замминистра.

Яцуценко отметил, что для оказания практической помощи оценочным комиссиям в настоящее время уже в этих субъектах работают оперативные группы по оценке ущерба и составлению необходимых нормативных документов.

«По состоянию на сегодняшний день уровень (воды) в Хабаровске составляет 598 см при критическом – 6 (м), то есть пик паводка в Хабаровске прошел и вышел на критические отметки. Уровень волны паводка смещается в сторону Комсомольска-на-Амуре, где пик – 7 м 10 см, мы ожидаем 27-28 сентября, отмечаю, что критический уровень там 850 см, но при влажности почвы 100% очень большая вероятность и происходят процессы затопления подвалов помещений, в том числе и жилых домов и социальных объектов грунтовыми водами», – сказал замглавы МЧС, добавив, что там сосредоточена мощная группировка с насосами, в том числе большой мощности, откачка воды уже проводится.

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