Вучич в ООН поблагодарил Россию

Президент Сербии Александр Вучич, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии ГА ООН, поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом.

Он поблагодарил «европейских друзей, китайских друзей и российских друзей», а также Всемирную организацию здравоохранения. Кроме того, Вучич указал, что его страна также помогала другим государствам, передает ТАСС.

Вучич отметил, что вступление в ЕС «является приоритетом во внешней политике Сербии», Сербия «ценит партнерство с западными странами, включая более интенсивное сотрудничество с США», но при этом «гордится исключительными отношениями» и «дружбой» с Россией и Китаем.

Вучич отметил важность возобновления переговоров с Косово, а также подчеркнул роль президента США Дональда Трампа в подписании соглашения 4 сентября в Вашингтоне.

Президент Сербии напомнил о военном нейтралитете его страны и отказе от вступления в любые военные блоки.

Напомним, российские военные врачи оказывали помощь в борьбе с коронавирусом ряду стран, включая Италию и Сербию.