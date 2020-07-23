Российские медики вылетели в Киргизию для борьбы с коронавирусом

Борт МЧС со специалистами Минздрава России и Роспотребнадзора вылетел в Киргизию, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

«По поручению правительства РФ спецборт МЧС России со специалистами Минздрава России и Роспотребнадзора вылетел в Киргизскую Республику», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

Там уточнили, что на борту находятся семь специалистов. В Уфе на борт поднимутся 42 медика, после чего самолет направится в Бишкек. Обратно специалисты вернутся также авиацией МЧС России.

В среду в Киргизию уже прибыли шесть бригад российских военных медиков.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обращении представителей общественности стран Средней Азии к российскому руководству с просьбами о помощи в борьбе с коронавирусом.

Напомним, ранее российские военные врачи оказывали помощь в борьбе с коронавирусом Италии, Сербии, Республике Сербской в Боснии и Герцеговине. Позднее к Москве за помощью обратились Алжир, Египет, Катар, Кувейт, Йемен, Ливан, Ливия, Сирия, Марокко, Палестина, Судан, Тунис, Казахстан, Азербайджан. Также экипажи ВТА выполнили гуманитарные рейсы в США, Молдавию, Киргизию, Монголию и ряд других стран.

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу российских врачей за рубежом. МИД России пообещал не оставлять без внимания просьбы о помощи от других стран.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД