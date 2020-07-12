Российские врачи вылетели в Азербайджан для помощи в борьбе с пандемией

Группа российских специалистов из Первого московского государственного университета имени Сеченова и врачей-добровольцев отправилась в Азербайджан для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Российские врачи проведут консультации для медицинских работников Азербайджанской Республики, помогут в организации работы по оказанию медицинской помощи в особо проблемных регионах, поделятся российским опытом и подходами к лечению коронавирусной инфекции на амбулаторном и госпитальном этапах для стабилизации эпидемиологической ситуации в республике», – приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

Помогать бороться с пандемией и оказывать помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией отправляются специалисты Первого московского государственного университета имени Сеченова. В частности, в состав бригады медиков вошли пять специалистов, среди которых пульмонологи, ревматолог и эпидемиолог. Возглавляет группу заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. «Совместно с медиками Сеченовского университета в Азербайджан отправятся 17 врачей, проживающих и работающих в России, в том числе в медицинских учреждениях Москвы, Одинцова, Норильска», – добавили в пресс-службе.

Первый подтвержденный случай коронавируса в Азербайджане выявили 28 февраля. С 14 марта в республике ввели особый режим, включавший ряд мер социальной изоляции, а с 24 марта – особый карантинный режим. С 27 апреля власти начали поэтапное смягчение ограничений, после чего инфекция стала вновь распространяться. С 5 июня ежедневно регистрировалось более 300 случаев заражения, 19 июня суточный показатель впервые превысил 400, а 23 июня – 500. Ниже он с тех пор не опускался.

Наибольший прирост числа выявленных случаев коронавируса за сутки (590) отмечался 24 июня. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации власти Азербайджана ввели в столице и еще 15 крупных городах и районах республики жесткий карантин, предусматривающий строгие меры изоляции.

Ранее российские военные врачи оказывали помощь в борьбе с коронавирусом Италии, Сербии, Республике Сербской в Боснии и Герцеговине. Позднее к Москве за помощью обратились Алжир, Египет, Катар, Кувейт, Йемен, Ливан, Ливия, Сирия, Марокко, Палестина, Судан, Тунис, Казахстан. Также экипажи ВТА выполнили гуманитарные рейсы в США, Молдавию, Киргизию, Монголию и ряд других стран.

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу российских врачей за рубежом. МИД России пообещал не оставлять без внимания просьбы о помощи от других стран.

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